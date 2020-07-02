Genç şarkıcı, "Ben ev, miras beklemiyorum. Çocuk evrakla yapılmıyor, hislerle yapılıyor, yani gerçekten bir his varsa ortada 'evrak geç geldi' denmez. Bu mazeret gibi gelmiyor bana, evrağın geç getirilmesi bir tek bana mı denk gelmiş" dedi.