Dijitalleşmenin ödülleri verildi
Eczacıbaşı Topluluğu'nun, dijitalleşmenin farklı iş kollarında geliştirilen projelerle güçlendirilmesi hedefiyle düzenlediği Dijitaliz etkinliğinin altıncısı gerçekleştirildi. Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlikte 12 kategoride ödüller sahiplerini buldu
Global çapta, teknoloji odaklı olsun ya da olmasın tüm sektörlerdeki şirketlerin önceliği dijitalleşme haline geldi. Yenilenen ve dönüşen dünyada şirketlerin dijitalleşemeyenleri rakiplerinin gerisine düşerken, ileri teknoloji yazılımlar ve yapay zekâ gibi günümüzün yükselen değerlerine hızlı adapte olanlar ön plana çıkmaya başladı. Eczacıbaşı Topluluğu da bu konuda atılan adımları öne çıkartmak ve topluluğun kuruluş ve markalarını dijital dönüşüme teşvik etmek ve başarılı dijital projeleri ödüllendirmek amacıyla Dijitaliz etkinliğini düzenlediğini açıkladı.
Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlik, 5 Aralık Salı günü gerçekleştirildi. Bu yıl “Yükseliş” temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamındaki oturumlarda, iş ve girişimcilik dünyasından Formula 1’e uzanan geniş bir yelpazedeki konuşmacıların paylaşımları büyük ilgi görürken, Topluluk kuruluşlarının en başarılı dijital projeleri de ödüllendirildi.
"138 PROJE İLE REKOR BAŞVURU ALINDI"
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, 2018 yılından bu yana dijital dönüşüm alanında önemli adımlar attıklarını belirterek, beş yılda tamamlanan 184 projeden elde edilen operasyonel karlılığın toplam içindeki payının yüzde 8’e ulaştığını vurguladı. Bu yıl Dijitaliz’e 138 proje ile rekor başvuru alındığına dikkat çeken Esra Eczacıbaşı Coşkun, “Artan başvurular, doğru yolda olduğumuzun ve dijital dönüşüme olan ilginin de arttığının bir göstergesi. Dönüşüm yolculuğumuz, geleneksel bir değişim yönetimi projesi ya da sabit bir varış noktası olan bir yolculuk değil. Geleceğe hazır bir organizasyon olma yolundaki ilerleyişimiz aralıksız devam edecek” diye konuştu.
Esra Eczacıbaşı Coşkun’un konuşmasının ardından, etkinlik kapsamındaki oturumlara geçildi. Teknolojinin Yükselişi ve Gelecek Etkisi başlıklı oturumda Paribu Kurucusu Yasin Oral, Rollic Games Kurucusu Burak Vardal ve Insider Kurucusu Hande Çilingir dijitalin geleceğini masaya yatırdı. Hızlı Değişen Dünyada Yapay Zekâ ile Yükselmek oturumunda ise Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Exponential View Kurucusu ve Yapay Zekâ Uzmanı Azeem Azhar ile ilgi çekici bir sohbet gerçekleştirdi. FIBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ise “Dijital Çağda Ekosistem ile Değer Yaratmak” başlıklı konuşmasıyla izleyenlere ilham verdi. Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “Değişime Adaptasyon” oturumunda Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar ve Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş ile CEO perspektifinden dijital dönüşümü ele aldı. Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarının CMO’ları ise pazarlamanın dijital dönüşümüne mercek tuttu. VitrA CMO’su Işıl Nergiz’in moderatörlüğünde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri CMO’su Sibylle Göttgens, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CMO’su Bilge Çiftçi ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama CMO’su Sena Faga pazarın ve müşterinin değişen taleplerini konuştu. Etkinliğin en ilgi çeken oturumlarından biri ise eski Formula 1 pilotu ve 13 Grand Prix Kazananı David Coulthard’ın F1’den İş Dünyasına: Dayanıklılık, Çeviklik ve Takım Çalışması başlıklı konuşması oldu.
Eczacıbaşı Topluluğu Dijitaliz etkinliğinde toplam 12 kategoride dijital projeler ödüllendirildi: