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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Dijitalleşmenin ödülleri verildi - Teknoloji Haberleri

        Dijitalleşmenin ödülleri verildi

        Eczacıbaşı Topluluğu'nun, dijitalleşmenin farklı iş kollarında geliştirilen projelerle güçlendirilmesi hedefiyle düzenlediği Dijitaliz etkinliğinin altıncısı gerçekleştirildi. Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlikte 12 kategoride ödüller sahiplerini buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 10:52 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:41
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        Dijitalleşmenin ödülleri verildi
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        Global çapta, teknoloji odaklı olsun ya da olmasın tüm sektörlerdeki şirketlerin önceliği dijitalleşme haline geldi. Yenilenen ve dönüşen dünyada şirketlerin dijitalleşemeyenleri rakiplerinin gerisine düşerken, ileri teknoloji yazılımlar ve yapay zekâ gibi günümüzün yükselen değerlerine hızlı adapte olanlar ön plana çıkmaya başladı. Eczacıbaşı Topluluğu da bu konuda atılan adımları öne çıkartmak ve topluluğun kuruluş ve markalarını dijital dönüşüme teşvik etmek ve başarılı dijital projeleri ödüllendirmek amacıyla Dijitaliz etkinliğini düzenlediğini açıkladı.

        Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlik, 5 Aralık Salı günü gerçekleştirildi. Bu yıl “Yükseliş” temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamındaki oturumlarda, iş ve girişimcilik dünyasından Formula 1’e uzanan geniş bir yelpazedeki konuşmacıların paylaşımları büyük ilgi görürken, Topluluk kuruluşlarının en başarılı dijital projeleri de ödüllendirildi.

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        "138 PROJE İLE REKOR BAŞVURU ALINDI"

        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, 2018 yılından bu yana dijital dönüşüm alanında önemli adımlar attıklarını belirterek, beş yılda tamamlanan 184 projeden elde edilen operasyonel karlılığın toplam içindeki payının yüzde 8’e ulaştığını vurguladı. Bu yıl Dijitaliz’e 138 proje ile rekor başvuru alındığına dikkat çeken Esra Eczacıbaşı Coşkun, “Artan başvurular, doğru yolda olduğumuzun ve dijital dönüşüme olan ilginin de arttığının bir göstergesi. Dönüşüm yolculuğumuz, geleneksel bir değişim yönetimi projesi ya da sabit bir varış noktası olan bir yolculuk değil. Geleceğe hazır bir organizasyon olma yolundaki ilerleyişimiz aralıksız devam edecek” diye konuştu.

        Esra Eczacıbaşı Coşkun’un konuşmasının ardından, etkinlik kapsamındaki oturumlara geçildi. Teknolojinin Yükselişi ve Gelecek Etkisi başlıklı oturumda Paribu Kurucusu Yasin Oral, Rollic Games Kurucusu Burak Vardal ve Insider Kurucusu Hande Çilingir dijitalin geleceğini masaya yatırdı. Hızlı Değişen Dünyada Yapay Zekâ ile Yükselmek oturumunda ise Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Exponential View Kurucusu ve Yapay Zekâ Uzmanı Azeem Azhar ile ilgi çekici bir sohbet gerçekleştirdi. FIBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ise “Dijital Çağda Ekosistem ile Değer Yaratmak” başlıklı konuşmasıyla izleyenlere ilham verdi. Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “Değişime Adaptasyon” oturumunda Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar ve Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş ile CEO perspektifinden dijital dönüşümü ele aldı. Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarının CMO’ları ise pazarlamanın dijital dönüşümüne mercek tuttu. VitrA CMO’su Işıl Nergiz’in moderatörlüğünde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri CMO’su Sibylle Göttgens, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CMO’su Bilge Çiftçi ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama CMO’su Sena Faga pazarın ve müşterinin değişen taleplerini konuştu. Etkinliğin en ilgi çeken oturumlarından biri ise eski Formula 1 pilotu ve 13 Grand Prix Kazananı David Coulthard’ın F1’den İş Dünyasına: Dayanıklılık, Çeviklik ve Takım Çalışması başlıklı konuşması oldu.

        Eczacıbaşı Topluluğu Dijitaliz etkinliğinde toplam 12 kategoride dijital projeler ödüllendirildi:

        • “En iyi müşteri deneyimi” kategorisinde, VitrA Karo’nun Türkiye’de ilk kez uçtan uca online karo deneyimi sunan ve müşterilere web sitesi üzerinden evlerinde karo ürünlerini deneme fırsatı sunan VitrA Voyage projesi ödülü almaya hak kazandı.
        • “En iyi Dijital İletişim” kategorisinde ödülü, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin dijital veri yardımıyla OKEY Rötar ürünü için hazırlanan iletişim kampanyası kazandı.
        • “En İyi Dijital Operasyon- Üretim” kategorisinde, VitrA Karo’nun seramik karo sektöründe hammadde hazırlamadan ürünlerin ambara teslimine kadarki tüm adımları dijital dönüşüme sokan DigiTile projesi ödüle layık görüldü.
        • “En İyi Dijital Operasyon- Tedarik Zinciri” kategorisinde, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin direkt ve endirekt tedarikçilerle olan stratejik satın alma süreçlerini tek platform üzerinden yönetmeyi sağlayan ConneXion projesi ödüle hak kazandı.
        • “En İyi Dijital Destek Fonksiyon Süreci” kategorisinde, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin satış ekiplerinin fiyat belirleme süreçlerini dijitalleştirerek sadeleştiren SKY GO projesi ödüle layık görüldü.
        • “En İyi Dijital Veri Anlamlandırma” kategorisinde ödülü, Esan’ın Balya Kurşun Çinko İşletmesi’nde kalite kontrol verilerini anlık görselleştirip, müdahaleye imkân tanıyan Online Stream Analyzer projesi kazandı.
        • “En İyi Dijital Dene-Öğren” kategorisinde ise Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin ürün kalitesini üretimin başında tahmin etmeyi sağlayan AI’spection projesi ödülü almaya hak kazandı.
        • “En İyi Dijital Ürün/Hizmet/İş Modeli” kategorisinde ödül, Eczacıbaşı Evital’in, sağlık hizmeti sunucularıyla sağlık hizmeti arayanları bir araya getiren dijital sağlık ekosistemi Evital projesinin oldu.
        • “En İyi Değişim Yönetimi” kategorisinde, VitrA Karo’nun Dünya Ekonomik Forumu yönetimindeki küresel üretim tesisleri inisiyatifi Global LightHouse Network’e dahil olma projesi ödüle layık görüldü.
        • “Dijitaliz Ezber Bozan Özel Ödülü” kategorisinde ödülü, VitrA Karo’nun seramik karo sektöründe hammadde hazırlamadan ürünlerin ambara teslimine kadarki tüm adımları dijital dönüşüme sokan DigiTile projesi kazandı.
        • “En İyi Yapay Zekâ Deneyimi” kategorisinde Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın, içerik ve görsel üretiminde yapay zekâ kullanımıyla zenginleştirilen Dynavit sitesi ödüle layık görüldü.
        • “En İyi Dijital Sürdürülebilirlik” kategorisinde ödül, VitrA Karo’nun karo üretimi sürecini dijitalleştirirken, üretimde oluşan karbon ve su ayak izlerini azaltan No Traditional, Digital Is Our Way projesinin oldu.
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