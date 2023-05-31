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Dijital mağazasını online 'pazaryerine' dönüştürdü

Koçtaş’ın dijital mağazası olan koctas.com.tr, ev geliştirme sektöründe pazaryeri olarak konumlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, "Ev geliştirme sektöründe edindiğimiz çeyrek asrı aşan deneyimi ve uzmanlığımızı, ‘Online Pazaryeri’ projemizle çok daha fazla kişi ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu adım, Koçtaş için bir dönüm noktası. Pazaryeri projemizle birlikte ürün sayımızda bu yıl en az 5 kat artış olacak. Yıl sonuna kadar 500 bin ürüne ve 1000’in üzerinde satıcıya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi

Giriş: 31.05.2023 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Dijital mağazasını online 'pazaryerine' dönüştürdü
HABERTURK.COM

Ev geliştirme perakendecilik şirketi Koçtaş’ın dijital mağazası koctas.com.tr, pazaryeri olacak şekilde dönüştürüldü.

Yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, 58 ilde bulunan 389 mağazasıyla müşterilerine hizmet verirken koctas.com.tr aracılığıyla da ürünleri tüm Türkiye’ye ulaştırmayı hedefliyor.

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şirketimiz içerisinde pazaryeri çevik takımını oluşturduk. ‘Online Pazaryeri’, Koçtaş için bir dönüm noktası. Pazaryeri projemizle birlikte ürün sayımızda bu yıl en az 5 kat artış olacak. Ev geliştirme sektöründe halihazırda yüz binin üzerinde ürünü müşterilerimize sunarken, geniş tedarikçi ağımız ile çok kısa sürede milyonlarca ürünü, milyonlarca müşteriyle buluşturacağız" dedi.

Ev geliştirme perakendeciliğinde müşterilere tercih olanağını sunabilmenin önemli olduğunu ifade eden Kılıçoğlu, "Ev geliştirme sektöründe edindiğimiz çeyrek asrı aşan deneyimi ve uzmanlığımızı, ‘Online Pazaryeri’ projemizle çok daha fazla kişi ile buluşturmayı hedefliyoruz. Online Pazaryeri projemiz ile mevcut ürün yelpazemizi genişletirken aynı zamanda yeni kategorilerimiz de olacak. Ürünlerimizi müşterilerimize isterlerse eve teslim, isterlerse de “Ara, Tıkla & Teslim Al” adını verdiğimiz “Click & Collect seçeneklerimizle ulaştıracağız. Şu an 100 bin ürün ve 316 satıcımız bulunuyor. Yıl sonuna kadar toplamda 500 bin ürüne ve 1000’in üzerinde satıcıya ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçoğlu, 2023 yılı içerisinde 100 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 450’e ulaştırmayı hedeflediklerini de bildirdi.

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