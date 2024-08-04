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        Haberler Gündem 3. Sayfa Devrilen motosiklette acı ölüm! | Son dakika haberleri

        Devrilen motosiklette acı ölüm!

        İstanbul'da Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:02
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        Devrilen motosiklette acı ölüm!
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        Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Ataşehir'den Sultanbeyli yönüne giden motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü yaralanırken, arkasında oturan Y.Y. hayatını kaybetti.

        ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis ekiplerinin çalışmasının ardından Y.Y'nin cenazesi hastane morgunu kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanan otoyolda araç trafiği oluştu.

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