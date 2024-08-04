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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşlarına yetişmek istemişti! | Son dakika haberleri

        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!

        Zonguldak'ta 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü arkadaşlarına yetişmek için kırmızı ışığı geçince otomobile çarparak ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:51 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:51
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          Zonguldak’ta arkadaşlarına yetişmek isteyen ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Varol T.Ç. (16) kırmızı ışıkta geçip, otomobile çarptı. Motosikletinden fırlayan Varol T.Ç. ağır yaralandı.

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          Kaza, saat 22.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli arkadaşlarıyla kullandığı motosikletiyle ehliyetsiz şekilde ilerleyen Varol T.Ç., arkadaşlarına yetişmek için hızlı şekilde kırmızı ışıkta geçti.

        • 3

          Yan yola yeşil yandığı esnada kavşağa yaklaşan motosikletli genç, C.K.'nın kullandığı otomobile çarptı.

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          ASFALTA DÜŞEREK 2 METRE SÜRÜKLENDİ

          Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan motosikletli, asfalta düşerek 2 metre sürüklendi. Motosiklet ve otomobil ise refüje çıkarak durabildi.

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          Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Varol T.Ç., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Varol T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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          TARAFLARIN YAKINLARI ARASINDA GERGİNLİK

          Öte yandan, otomobil sürücüsü C.K.'nın yakınları ile yaralanan gencin yakınları arasında gerginlik çıktı.

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          Polis ekipleri bir yandan yol güvenliğini sağlarken bir yandan da tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

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          Trafikte de kazadan dolayı kısa süreli aksama yaşanırken, otomobil ve motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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          Otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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