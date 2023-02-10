Kosovalı şarkıcı Tayna, Bosna Hersekli şarkıcı Emina Jahovic, Yunan şarkıcı Stan Antipariotis, Güney Kıbrıslı şarkıcı Eleftheria Eleftheriu da Türkiye'ye destek veren ünlü isimler arasında yer aldı.
"YÜREĞİM PARÇALANIYOR"
Instagram hesabından Türk bayrağı fotoğrafını paylaşan Sırp şarkıcı Jelena Karleusa da Türkçe olarak, "Türkiye'deki depremin korkunç sahnelerini izlerken yüreğim parçalanıyor. Sırp halkı bu zor günlerde Türk halkının yanındadır ve sizler için dua ediyoruz" sözleriyle üzüntüsünü aktardı.
Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram