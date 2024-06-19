Depremle birlikte sessizliğe bürünen Türkiye'nin en uzun sahili eski günlerini aratmadı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sessizliğe bürünen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 14 kilometre uzunluğundaki sahil, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgede vatandaşlar, Akdeniz'in serin suyunda serinledi.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Samandağ ilçesi büyük yıkıma uğradı. İlçenin 14 kilometrelik sahilinde geçen yılki bayramlarda sessizlik hakimdi.
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Depremin yaralarının sarılması ve bölge halkının memleketlerine dönmesiyle birlikte Kurban Bayram'ında Türkiye'nin en uzun sahili olan Samandağ sahilinde yoğunluk yaşandı.
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgede vatandaşlar, Akdeniz'in serin suyunda serinledi.
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Halk plajında yaşanan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli can kurtaranlar da boğulma vakalarına karşı teyakuzda.
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Bayram tatilini denizde geçirdiklerini belirten Ahmet Kimyeci, "Bayram dolayısıyla sahildeki evimize geldik. Bayramı burada geçiriyoruz. Havalar sıcak ama denizler normal gidiyor. Bundan daha güzel veya kötü olabiliyor. Sıcak havalarda serinlemenin tek yöntemi denize girmek olur. Torunlarımızla birlikte geldik. Plaj güzel ama biraz bakım gerekiyor. Plaj kalabalık ama birkaç saat sonra daha da kalabalık olur. Akşam 8'e kadar bu denize girilir. Tatlı bir denizimiz var. Havalarda çok sıcak serinlemenin de tek yolu bu. Bayram tatilini de böyle geçiriyoruz" dedi.
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Samandağ sahilinin dünyanın en uzun sahillerinden biri olduğunu ifade eden Nevzat Açık, "Havalar çok sıcak diye kendimizi denize attık. Havalar çok sıcak bu yüzden herkes denize geldi. Plaj kalabalık. Bayram olduğundan dolayı herkes tatile gelmiş. Bu sıcaklıklardan kaçmak için ayda iki defa geliyorum" ifadelerini kullandı.
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Hatay, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerin başında gelmişti. Depremde binlerce bina yıkılmış ve çok sayıda kişi enkaz altında kalarak can vermişti.
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