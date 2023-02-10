Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı ile hasar durumu artıyor... Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından bilanço ağırlaşıyor. Yıkıcı depremlerden Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep ve daha birçok il ve ilçe etkilendi. Deprem bölgesinde OHAL ilan edilirken enkaz çalışmaları devam ediyor. "Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?" sorusuna ilişkin araştırmalar artarken konuyla ilgili bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. İşte depremde can kaybı, yaralı sayısı ve hasarın boyutuna ilişkin son dakika açıklamaları...