Denizbank kapsamındaki tüm kredi ve kredi işlemlerinizi ya da diğer tüm bankacılık işlemlerinizi Denizbank müşteri hizmetleri üzerinden de yapabilirsiniz. Denizbank müşteri hizmetleri hakkında ayrıntıları makalemizin devamından öğrenebilirsiniz.

Denizbank Müşteri Hizmetleri Ücretsiz mi?

Denizbank müşteri hizmetleri sizden ek bir ücret talep etmeyen hattır. Dolayısıyla da Denizbank müşteri hizmetlerini aradığınızda sadece kendi tarifeniz üzerinden ücretlendirilirsiniz.

Denizbank Saat Kaça Kadar Açık?

Denizbank, hafta içi her gün 09.00 ila 12.30 ve 13.30 ila 17.00 saatleri arasında çalışmaktadır. 12.30 ila 13.30 saatleri arası Denizbank çalışanları için öğle yemeği molasıdır. Resmi ve hafta sonu tatilleri haricinden hafta içi beş gün boyunca akşam 17.00’a kadar açıktır.

Denizbank Şifre Nasıl Alınır?

Denizbank şifrenizi belirlemek için telefonunuzdan 3280’e SIFRE yazıp boşluk bırakarak belirlediğiniz 4 haneli şifrenizi yazıp kısa mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca Denizbank müşteri hizmetlerini arayarak da ücretsiz şifre belirleme yönergelerini kullanabilirsiniz.

Denizbank Kredili Mevduat Hesabı Nedir?

Denizbank kredili mevduat hesabı, müşterilerine sunduğu ek nakit hesabıdır. Denizbank kredili mevduat hesabınız sayesinde nakit ihtiyacınız olduğunda eşit taksitli nakit ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz hesap türüdür.

Deniz Hesap Ne Demek?

Deniz hesap, vade bozulmadan istediğiniz zaten vadeli hesabınızdan para çekmenizi sağlayan karlı Denizbank hesabıdır.

Denizbank Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma

Denizbank bankacılık işlemlerinizi yapmak, soru ve sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için 444 0 800 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak Denizbank müşteri hizmetlerine direk bağlanabilirsiniz.

Denizbank Genel Merkezi Nerede?

Denizbank genel merkezi İstanbul’dadır.

Kaptan Hesap Ne Demek?

Denizbank kaptan hesabı, hesabınıza para girişi olduğunda sizin için düzenli olarak yatırım yapan, tercihleriniz doğrultusunda hesabınızdaki parayı gecelik vadeli mevduat ya da döviz şeklinde değerlendiren hesap türüdür.

Kurtaran Hesap Ne Demek?

Denizbank’ın müşterilerine sunduğu kurtaran hesap, acil nakit ihtiyaçlarınızı 7/24 karşılayabileceğiniz hesap türüdür. Bu hesap üzerinden taksitli olarak nakit ihtiyaçlarınızı karşıladığınızda 12 ay takside kadar taksitlendirme yapabilirsiniz.

Deniz Bonus Kart Nedir?

Deniz Bonus Card, yurt içinde ve yurt dışında Mastercard / VISA simgesi olan tüm iş yerlerinde alışveriş yaptığınızda size bonus kazandıran kazançlı bir kart ürünüdür. Kazandığınız bonusla birlikte bedava alışveriş yapma imkânınız olmaktadır.