Memurlara servis kalkıyor mu? sorusu kamuda istihdam eden memurlar tarafından merakla araştırılıyordu. Memur personelinin servis uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağına dair Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan açıklama geldi. İşte haberin ayrıntıları...

MEMURLARA SERVİS KALKIYOR MU?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"27 Şubat 2020 tarih ve 801 sayılı genel yazımızın içeriğine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

Kamu idarelerindeki personel servisi uygulamasının kaldırılması söz konusu değildir.

Halihazırda bazı kamu idareleri sahip oldukları taşıtlar yoluyla, bazı kamu idareleri taşıt kiralama yoluyla, bazı kurumlar ise toplu taşıma kartı verilmesi yöntemi ile personeline taşıma hizmeti sunmaktadır ve bundan sonra da bu yöntemler kullanılmaya devam edilecektir.

Genel yazımız ile yapılan açıklama çerçevesinde, kamu idareleri farklı personel taşıma hizmetleri arasından, hizmetin gerekleri ile ekonomik olan yöntemleri birlikte dikkate alarak kendilerine uygun olan yöntemi seçeceklerdir.

Ayrıca, mevcut personel servis kiralama sözleşmeleri devam edecektir. Kamu idareleri tarafından uygun görülmesi halinde, ilgili sözleşmeler yenilenerek, servis hizmeti alınmaya da devam edilebilecektir." denildi.