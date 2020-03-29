Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Resmi Gazete’de önceki gece yayımlanan atama kararı ile görevinden alınmış yerini Adil Karaismailoğlu’na devretmişti.