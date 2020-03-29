29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile görevinden alındı. Turhan, görevi eylül ayında Ulaştırma Bakan Yardımcılığı’na getirilen Adil Karaismailoğlu’na devretti.
Devir teslim töreni yapıldı. Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Çok değerli Bakanımızın çok değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak önemli işler yapmaya çalıştık. Bu kadar kısa bir süre içerisinde kendisinden çok şey öğrendik” dedi.
Turhan, bu görevlerin kutsal olduğuna işaret ederek, “Bu görevler kişilere bağlı olmayan görevler. Ülkemiz için, milletimiz için fedakarlık yapılması gereken görevler. Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni devlet sisteminde ilk kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini bize tevdi etmişlerdi. Önemli bir sorumluluk ve önemli bir görevdi. Bunun her zaman bilincinde olduk. Bizden önceki dönemlerde görev alan bakanlarımız gibi ben de aldığım emaneti bugünden sonra bu görevi yürütecek olan yeni Bakan arkadaşımız Adil Karaismailoğlu´na devrediyorum” diye konuştu.
HERKESİN MERAK ETTİĞİ YANITLAR
Peki, Turhan neden görevden alındı? Turhan, görevden alınacağını bilmiyor muydu? HABERTÜRK, Ulaştırma Bakanlığı kulislerinde milyonların merak ettiği bu soruların yanıtlarını araştırdı.
İşte yanıtlar:
-SÜRPRİZ OLMADI: Turhan açısından görevden alma işlemi sürpriz niteliği taşımıyor. Turhan’a, bu konuda bir süre önce mesaj verildiği belirtiliyor. Turhan, görevden alınmasının ardından görüştüğü yakın çevresine, “Buna hazırlıklıydım” dedi.
-BAZI PROJELERDE AKSAMA: Ulaştırma sektörüne ilişkin bazı alt yapı projelerinde aksamalar yaşandığı, bunun da değişik platformlarda gündeme getirildiği ifade ediliyor.
-SALGINDA SERİ ADIM ATILAMADI: Son olarak koronavirüs salgınına karşı da istenilen hızda ve etkinlikte adımların seri biçimde karara bağlanıp, atılamadığı belirtiliyor. Gerek hava, gerek kara gerekse de demiryolu taşımacılığı konularında sürecin gerisinde kalındığı kaydediliyor. Bu konularda anılan sektörlerle güvenlik odaklı ilişkisi de dikkate alındığında ağırlıklı olarak İçişleri Bakanlığı öne çıktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!