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Cahit Turhan'ın görevden alınması sürpriz mi oldu, yoksa planlı mı?

Mehmet Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini Adil Karaismailoğlu’na devretti. Turhan’ın, görevden alınmasına ve yerine Bakan Yardımcısı Karaismailoğlu’nun atanmasına ilişkin sürecin perde arkası ortaya çıkmaya başladı. Ulaştırma Bakanlığı kulislerine göre, Turhan açısından görevden alma işlemi sürpriz değil. Turhan’a, buna ilişkin mesaj bir süre önce verildi. Turhan, görevden alınmasının ardından görüştüğü yakın çevresine, “Buna hazırlıklıydım” dedi. Peki, neden görevden alındı? Ulaştırma sektörüne ilişkin bazı projelerde aksamalar yaşandı. Son olarak koronavirüs salgınına karşı da istenilen hızda ve etkinlikte adımlar seri biçimde atılamadı. Gerek hava, gerek kara, gerek demiryolu taşımacılığı konularında sürecin gerisinde kalındığı kaydediliyor. İçişleri Bakanlığı, bu konularda (anılan sektörlerle emniyet odaklı kesen ilişkisi de dikkate alındığında) öne çıktı ve kararlar aldı. Olcay Aydilek'in haberi..

29.03.2020 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
Cahit Turhan neden görevden alındı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile görevinden alındı. Turhan, görevi eylül ayında Ulaştırma Bakan Yardımcılığı’na getirilen Adil Karaismailoğlu’na devretti.

Devir teslim töreni yapıldı. Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Çok değerli Bakanımızın çok değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak önemli işler yapmaya çalıştık. Bu kadar kısa bir süre içerisinde kendisinden çok şey öğrendik” dedi.

 

Turhan, bu görevlerin kutsal olduğuna işaret ederek, “Bu görevler kişilere bağlı olmayan görevler. Ülkemiz için, milletimiz için fedakarlık yapılması gereken görevler. Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni devlet sisteminde ilk kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini bize tevdi etmişlerdi. Önemli bir sorumluluk ve önemli bir görevdi. Bunun her zaman bilincinde olduk. Bizden önceki dönemlerde görev alan bakanlarımız gibi ben de aldığım emaneti bugünden sonra bu görevi yürütecek olan yeni Bakan arkadaşımız Adil Karaismailoğlu´na devrediyorum” diye konuştu.

HERKESİN MERAK ETTİĞİ YANITLAR

Peki, Turhan neden görevden alındı? Turhan, görevden alınacağını bilmiyor muydu? HABERTÜRK, Ulaştırma Bakanlığı kulislerinde milyonların merak ettiği bu soruların yanıtlarını araştırdı.

İşte yanıtlar:

-SÜRPRİZ OLMADI: Turhan açısından görevden alma işlemi sürpriz niteliği taşımıyor. Turhan’a, bu konuda bir süre önce mesaj verildiği belirtiliyor. Turhan, görevden alınmasının ardından görüştüğü yakın çevresine, “Buna hazırlıklıydım” dedi.

-BAZI PROJELERDE AKSAMA: Ulaştırma sektörüne ilişkin bazı alt yapı projelerinde aksamalar yaşandığı, bunun da değişik platformlarda gündeme getirildiği ifade ediliyor.

-SALGINDA SERİ ADIM ATILAMADI: Son olarak koronavirüs salgınına karşı da istenilen hızda ve etkinlikte adımların seri biçimde karara bağlanıp, atılamadığı belirtiliyor. Gerek hava, gerek kara gerekse de demiryolu taşımacılığı konularında sürecin gerisinde kalındığı kaydediliyor. Bu konularda anılan sektörlerle güvenlik odaklı ilişkisi de dikkate alındığında ağırlıklı olarak İçişleri Bakanlığı öne çıktı.

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