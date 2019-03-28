28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki hareketin ABD başta olmak üzere Batı'nın Türkiye'yi sıkıştırma operasyonu olduğunu söyledi. Sosyal medyada gençlerle buluşan yatırım için TL'nin tercih edilmesini önerdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz kurundaki dalgalanmalar hakkında ne düşündüğü sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bütün bunlar, batının, başta ABD'nin Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Son olarak döviz, faiz, kur bununla ilgili sıkıştırma operasyonu ters tepti. Şimdi TL bulamıyorlar. İş ters döndü. Bunu yapamayınca da TL prim yaparken, dolar düşmeye başladı. Dün akşam 5,3 civarlara kadar düşmüş vaziyette. Biz kendimize güveniyoruz, iyi bir konumdayız. Seçimden sonra diyorlar... Bu oyunu oynayan bankalar 'Seçim zamanları rapor açıklamayacağız' demeye başladı. Açıklasan ne yazar? Bundan önce yaptınız tutmadı, yine tutmayacak. Bu siyasi bir dayatmadır. Bu yerel seçim. Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayamazsınız. 4,5 senelik bu süreç içinde de Türkiye olarak yolculuğumuzu kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Kabinemiz belediyelerle uyumlu olduğu zaman çok daha uyumlu olacaktır.
BİR SIKINTIMIZ VAR O DA ENFLASYON
Bir sıkıntımız var o da enflasyon. Enflasyonda düşüş başladı. Burada asıl sıkıntı faiz konusu. Faizi düşürdükçe enflasyon düşecektir. Asıl mesele faizdir. Ben de bir ekonomistim. Benim iddiam şudur, Keynes ve Smith'in farklı yaklaşımları vardır. Ters orantılı yaklaşımda siz faizi düşürürseniz enflasyon çıkar. Doğru orantılıda ise faizi düşürürseniz enflasyon düşer. Biz bunu yaparsak başarırız. Piyasadaki fiyatları da kontrol altında tutmamız lazım. Spekülatörleri de terbiye etmemiz şart. 31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmezse tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız dedik. Küçük marketlerle de bu adımı atarız. Zincir marketlerin bize yardımcı olması lazım. Sürümden kazanalım, milleti sömürmeyelim. Hal yasasıyla pazarlarda da farklı adımları atmış olacağız."
"İŞSİZLİĞİN TEK HANEYE İNECEĞİNE İNANIYORUM"
İşsizlikle ilgili soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşsizlik olayı zaman zaman mevsimler ama yazla birlikte işsizlikteki durum değişecektir. Tek hanelere düşeceğine inanıyorum." dedi. Mühendislik, mimarlık gibi mesleğe sahip olanlara her zaman ihtiyaç olduğunu belirten Erdoğan, Ankara'nın savunma sanayi merkezi olduğunun altını çizerek "Biz hakikaten yetişmiş kaliteli, mühendis, mimar, elektrik elektronik mühendisi arıyoruz. Burada binler, belki de 10 binler burada yer alacak. Ankara'nın ihtiyacı olacak. Endişe etmeyin." ifadelerini kullandı.
"PARA, CIVA GİBİDİR"
Erdoğan, daha fazla yatırımın gerekli olduğu alanlarla ilgili soruya, "Üzerinde en çok durmamız gereken ileri teknoloji dediğimiz, inovasyon. Bilişim teknolojisinde iyi bir konuma gelmemiz lazım. Yazılım önem arz ediyor. Türkiye'nin iyi bir konuma gelmesi lazım. Dünyada en geniş destinasyon ağına THY sahiptir. Ama bunun yanında üretime geçelim diyoruz. Bir otomotiv gibi değil. Buralarda mesafe almamız gerekiyor. Bunun çalışmalarını TAİ yapıyor. Onların atması gereken adımlar var." dedi.
"Para, cıva gibidir." diyen Erdoğan, "Cıva kendisine uygun nereyi bulursa ona doğru hareket eder. Para da öyledir. Kendisi için verimli olan, feasible olan neresiyse oraya kaçar."
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