Son dakika! Sosyal medyada gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilde sürecin yavaş ilerlemesinden şikayet etti. Erdoğan "Yerli otomobilde biraz gevşeme var. Bizi oyalamasınlar gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz" dedi.

'YA BAŞLAYACAKSINIZ, YA BAŞLAYACAKSINIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Her türlü desteği, teşviği vermemize rağmen işi hafiften alıyorlar. İstediğim şey belli. Bizi oyalamasınlar. Yoksa başka arayışlar içine girme zorunda kalacağız. Biz bir an önce adımı atacağız. Gerekirse yurtdışından yatırımcılar bulacağız, Türkiye'den de ortak yatırımcılar vereceğiz. Burada hayata geçirmenin adımlarını atacağız. Onların ilmini alacağız, mesaimize de son sürat vereceğiz. Bizde altyapı var. Türkiye'de üretilenlerin birçoğu yüzde 80'i yüzde 90'ı yerli. Tüm mesele bu ülkenin evlatlarının millilik, yerlilik meselesidir. Ciddi manada inanmak meselesidir. Biraz gevşeme var. Şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. 5 önemli firma imzaları attı. İmzayı attınız, başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Başlamazsanız hesaplaşacağız."

PROTOKOL 2017'DE İMZALANDI



Yerli otomobili üretecek konsorsiyumun üyeleri Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding, 2 Kasım 2017'de protokole imza atmıştı.

Yerli otomobili üretecek 5 'babayiğit', Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu" adı altında güç birliği yapıyor.

Beş 'babayiğit'in hangi şirketler olduğunu Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı'nda açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Ortak girişim grubumuzdan beklentimiz, hazırlık sürecini hızla tamamlayarak en geç 2019'da otomobilimizin prototipini tamamlaması, 2021'de ticari satışına başlamasıdır. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yere sahip olduğuna inandığım bu projede en küçük bir gecikme istemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Aralık 2018'de ise, Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu grupları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapılmıştı. Yerli otomobil için kurulacak fabrikanın lokasyonu henüz açıklanmış değil.

31 Mayıs 2018'de 5 şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzaları atmasıyla birlikte, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ" kuruldu. Bu kapsamda, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in şirketteki payları yüzde 19'ar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) payı da yüzde 5 olarak belirlendi.

Yerli otomobilin kaptan koltuğuna ise Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. CEO’su Karakaş, son olarak Bosch'un Elektrikli Tahrik Sistemleri'nde icra kurulu üyeliği, satış ve pazarlama iş birimi sorumluluğunu üstleniyordu.

Gürcan Karakaş, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, yerli otomobilin 2022 yılı ortasında satışa çıkacağının bilgisini paylaştı.