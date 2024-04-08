Çin'in 'demografik' çıkmazı: 10 yılda ABD nüfusu kadar emekli ülkeyi nasıl etkiler?

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ERKEN EMEKLİLİK YAŞI

Az sayıda ve yalnızca yüksek vasıflı yabancı işçiyi kabul eden Çin, erkekler için 60, beyaz yakalı kadınlar için 55 ve fabrikalarda çalışan kadınlar için 50 ile dünyanın en düşük emeklilik yaşlarından birine sahip. Bu bağlamda sadece bu yıl 28 milyon kişinin emekli olması planlanıyor.

TEK ÇOCUK POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLDİ AMA...

Pekin, borçlu yerel yönetimlerin bıraktığı boşlukları kapatmak amacıyla özel firmalara kreşler, koğuşlar ve diğer yaşlı bakım altyapısı inşa etmeleri için baskı yapıyor. Ancak kâr çok uzaksa yatırım yapmaya devam edecekler mi? Bu da ülke içerisindeki bir başka tartışma konusu...

Çin, Japonya gibi Asya ülkeleri de çok sayıda yaşlının bakımı için fon arayışında. Ancak emekli sayısı artıyor, doğum oranları azalıyor... Bu nedenle birçok yaşlı insan, emekliliklerini planlamaları gereken bir yaşta, kendi yollarını çizmek zorunda kalıyor. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.