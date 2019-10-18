Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, ABD ile devam eden 'ticaret savaşının' olumsuz etkilerini hissetmeye devam ediyor. Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 6 ile yüzde 6.1'lik beklentinin altına büyüdü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin böylece 1992'den bu yana en düşük büyümesini kaydetmiş oldu. Bu yavaşlamada düşen iç ve dış talep etkili oldu.

Yayımlanan verileri değerlendiren Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Mao Shengyong "Çin artan riskler ve yurtiçi ve dışında artan zorluklarla karşı karşıya. Buna rağmen ekonomi genel olarak istikrarını sürdürüyor. Ülkede yaşam standartları iyileşmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

HEDEFİN EN ALTINDA

Çin 2018 genelinde yüzde 6.6, bu yılın ikinci çeyreğinde ise yıllık yüzde 6.2 büyümüştü. Son açıklanan yüzde 6'lık büyüme Çin Hükümeti'nin 2019 için belirlediği yüzde 6-6.5 arası hedefin en altında bulunuyor.

Singapur merkezli finans kuruluşu UOB'nin ekonomisti Ho Woei Chen "Çin-ABD ticaret anlaşmasına yönelik hala birçok belirsilik mevcut. ABD'nin 15 Aralık'ta getirmeyi planladığı ek vergiler Çin'in 2020 büyümesinde etkili olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Çin-ABD arasında devam eden ticaret görüşmelerinde bir ön anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Ancak kapsamlı bir anlaşmaya varılması en azından yakın bir gelecekte beklenmiyor.

YAVAŞLAMANIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Çin ekonomisindeki bu görece yavaşlama sonrası Çin Hükümetinden ekonomiyi canlandıracak önlemler alacağına yönelik beklenti artsa da birçok analist Çin'in halihazırda yüksek bir borç oranına sahip olduğunu, bu yüzden de yeni teşvik paketlerinin gelmesinin zor olduğunu vurguladı.

Bu sebeple Çin'in büyümesindeki yavaşlamanın sürebileceği belirtiliyor. TS Lombard Çin Baş ekonomisti Bo Zhuang CNBC televizyonunda yaptığı değerlendirmede "Büyüme hızının önümüzdeki iki çeyrekte düşmesini bekliyorum. Dördüncü çeyrek için büyüme beklentim yüzde 5.8, yıl geneli için ise yüzde 6.1" dedi.

Capital Economist Çin Kıdemli Ekonomisti Julian Evans-Pritchard da Çin ekonomisinde eylül ayı verilerinin olumlu geldiğini söyleyerek "Buna rağmen önümüzdeki aylarda ekonomik aktivite üzerindeki baskı artacaktır. Düşen küresel talep ihracatı etkilemeye devam edecek. Bunun yanında altyapı yatırımlarında da düşüş yaşanmasını bekliyorum. Son dönemde inşaatta yaşanan patlamanın da uzun sürmeyecek gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.