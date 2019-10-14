Çin Ulusal İstatistik Bürosu ülkenin eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayında Çin'in toplam ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 düşüşle 218.1 milyar dolara geriledi. Toplam ithalatı ise söz konusu döndemde yüzde 8.5 düşerek 178.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yaşanan ticaret savaşı nedeniyle açıklanan verilerde dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret hacmi merak konusuydu. Beklentilere paralel bir şekilde Çin'in ABD'ye ihracatı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 düşerek 36.5 milyar dolar oldu. ABD'den ithalatı ise yüzde 20.6 gerileyerek 10.6 milyar dolara düştü. Ağustos ayında da benzer bir şekilde Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 16, ABD'den ithalatı ise yüzde 22 düşüş göstermişti.

'YÜKSEK DİRENÇ GÖSTERDİ'

ABD ile Çin arasında yaklaşık 15 aydır karşılıklı uygulanan ek gümrük vergileriyle devam eden ticaret savaşında yakın zamanda 'ateşkes' kararı alındı. Çin'in ABD'den 40-50 milyar dolarlık tarım ürünü almasını taahhüt etmesiyle ABD de 15 Ekim'de uygulamaya koyacağı yeni gümrük vergilerini erteleme kararı aldı.

Açıklanan verileri değerlendiren Çin Hükümet Sözcüsü Li Kuiwen "Çin'in dış ticaretini etkileyen dış etkenler hala çok karışık ve zorlu. İstikrarsızlık ve belirsizlik artıyor. Buna rağmen Çin'in dış ticareti yüksek bir direnç gösteriyor" ifadelerini kullandı.