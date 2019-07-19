Cepte harç artışı 'Kelebek etkisi' yaratacak

Turnacı, kararla birlikte yolcu beraberinde getirilen telefonun, Türkiye’den satın alınan bir telefona göre fiyat avantaj makasının büyük ölçüde kapandığını, cazibesinin kalmadığını belirtti. Turnacı, bu telefonların 3 yıl boyunca satılamayacağı da dikkate alındığında, ticaret yapıp para kazanma olanağının da ortadan kalktığını vurguladı.

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bu kararın sektöre etkisini HABERTÜRK’e değerlendirdi. Turnacı, bu kararın birkaç doğrudan yansıması olacağını belirterek, “Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonunun fiyat yönünden avantajı pek kalmadı. Daha önce son derece cazipti. Şimdi, bu cazibenin büyük ölçüde ortadan kalktığını söyleyebiliriz” dedi.

Turnacı, yurt dışından getirilen telefonların ticaretinin de önüne geçildiğini kaydederek, “Yolcu beraberinde 3 yılda bir telefon getirilebiliyor. Bu telefonlar, pasaport sahibinin üzerine kaydediliyor. Yurt dışından getirilen ile Türkiye’den alınan telefonlar arasındaki fiyat farkı büyük ölçüde kapandı. Diğer yandan da 3 yıl boyunca bu telefonun satışı mümkün değil. Dolayısıyla piyasanın işleyişini olumsuz etkileyebilecek biçimde ticaret yapma olanağı da ortadan kalktı” diye konuştu.

Turnacı, yurt dışından getirilen telefonların garanti sorunu da bulunduğunu belirterek, “Telefon, bir arıza yapsa en az 700 TL ödenir. Vatandaşlarımızın bunu da dikkate almasında yarar var” uyarısında bulundu.

Turnacı, bu kararı doğru bulduklarını ve desteklediklerini de kaydederek, “Biz, vergi artışını savunmuyoruz. Aksine, sektörümüzde vergi indirimlerinin olması gerektiğini, yurt dışıyla fiyat makasının bu yönde azalması gerektiğini düşünüyor. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda bir vergi indirimi söz konusu değilse vergi adaletsizliğinin de ortadan kalkması açısından harçların artırılması en doğru karardır. Bu anlamda destekliyoruz” dedi.