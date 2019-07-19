19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan harç tutarına bugünden itibaren yüzde 142 oranında artırıldı. 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana 618.60 TL olarak uygulanan yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların Türkiye’deki IMEI kayıt işlemi sırasında alınan izin harcı, 1500 TL’ye çıkarıldı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre yapılan bu artış sonrası yurt dışından iPhone getirmek/getirtmek isteyenlerin karşılaşacağı maliyet de şöyle olacak:
ABD’de 999 dolara satılan iPhone XS’in bu perakende satış fiyatının üzerine eyaletine göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 7.25 oranında satış vergisi uygulanıyor. Bu vergiyle birlikte en ucuz iPhone XS modelinin ABD’deki maliyeti 1071 dolara çıkıyor.
Türkiye’de bugün itibariyle 5.65 TL’lik dolar kuru dikkate alındığında ABD’den 1071 dolara gelen iPhone XS’in TL cinsinden karşılığı, 6054 TL oluyor.
HALA 2345 TL DAHA UCUZA GELİYOR
Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni harç tutarı da hesaba katıldığında, ABD’den getirilen bir iPhone XS’in Türkiye’deki bireysel tüketiciye toplam maliyeti 7554 TL’ye çıkıyor. Bu toplam maliyet düne kadar (IMEI kayıt harcındaki son zam öncesi) 6676 TL idi.
|Yurt Dışından iPhone XS Getirmenin Toplam Maliyeti
|Model
|iPhone XS, 64 GB
|iPhone XS, 256 GB
|iPhone XS, 512 GB
|ABD Satış Fiyatı ($)
|999
|1149
|1349
|ABD Satış Vergisi (%7.25, $)
|72
|83
|98
|Toplam ($)
|1071
|1232
|1447
|Toplam (TL)
|6054
|6963
|8174
|IMEI Kayıt Harcı (TL)
|1500
|1500
|1500
|Toplam Maliyet (TL)
|7554
|8463
|9674
|Türkiye'deki Satış Fiyatı (TL)
|9899
|11199
|13099
|Fark (TL)
|2345
|2736
|3425
IMEI kayıt ücretindeki bu artışa karşın, yurt dışından iPhone getirmek hala daha ucuza geliyor. ABD’den 7568 TL’ye mal edilebilen iPhone XS, Türkiye’de ise 9899 TL’ye satılıyor. Diğer bir deyişle yurt dışından getirmek tüm maliyetleri dikkate alındığında bile Türkiye’deki satış fiyatına göre 2345 TL daha avantajlı olmaya devam ediyor.
Yurtdışından iPhone XS Max Getirmenin Toplam Maliyeti
|Model
|iPhone Xs Max, 64 GB
|iPhone Xs Max, 256 GB
|iPhone Xs Max, 512 GB
|ABD Satış Fiyatı ($)
|1099
|1249
|1449
|ABD Satış Vergisi (%7.25, $)
|80
|91
|105
|Toplam ($)
|1179
|1340
|1554
|Toplam (TL)
|6660
|7568
|8780
|IMEI Kayıt Harcı (TL)
|1500
|1500
|1500
|Toplam Maliyet (TL)
|8160
|9068
|10280
|Türkiye'deki Satış Fiyatı (TL)
|10799
|12099
|13999
|Fark (TL)
|2639
|3031
|3719
Yolcu Beraberinde Getirilen Telefonların Kayıt Harcı Nerden Nereye Geldi?
Türkiye'de yolcu beraberine getirilen telefonların IMEI kayıt işlemi sırasında alınan harç tutarı, 2012 yılından bu yana şu şekilde değişti:
|DÖNEM
|TUTAR (TL)
|2012
|100
|2013
|115
|2014
|119.5
|2015
|131.5
|2016
|138.5
|2017
|149.2
|2018
|170.7
|2018*
|500
|2019**
|618.65
|2019***
|1500
* Kasım 2018 ** Ocak 2019 *** Temmuz 2019
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