iPhone fiyatları artacak mı? 1500 TL'lik yeni harç iPhone'u nasıl etkileyecek? - Haberler

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan harç tutarına bugünden itibaren yüzde 142 oranında artırıldı. 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana 618.60 TL olarak uygulanan yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların Türkiye’deki IMEI kayıt işlemi sırasında alınan izin harcı, 1500 TL’ye çıkarıldı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre yapılan bu artış sonrası yurt dışından iPhone getirmek/getirtmek isteyenlerin karşılaşacağı maliyet de şöyle olacak:

ABD’de 999 dolara satılan iPhone XS’in bu perakende satış fiyatının üzerine eyaletine göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 7.25 oranında satış vergisi uygulanıyor. Bu vergiyle birlikte en ucuz iPhone XS modelinin ABD’deki maliyeti 1071 dolara çıkıyor.

Türkiye’de bugün itibariyle 5.65 TL’lik dolar kuru dikkate alındığında ABD’den 1071 dolara gelen iPhone XS’in TL cinsinden karşılığı, 6054 TL oluyor.

HALA 2345 TL DAHA UCUZA GELİYOR

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni harç tutarı da hesaba katıldığında, ABD’den getirilen bir iPhone XS’in Türkiye’deki bireysel tüketiciye toplam maliyeti 7554 TL’ye çıkıyor. Bu toplam maliyet düne kadar (IMEI kayıt harcındaki son zam öncesi) 6676 TL idi.

Yurt Dışından iPhone XS Getirmenin Toplam Maliyeti Model iPhone XS, 64 GB iPhone XS, 256 GB iPhone XS, 512 GB ABD Satış Fiyatı ($) 999 1149 1349 ABD Satış Vergisi (%7.25, $) 72 83 98 Toplam ($) 1071 1232 1447 Toplam (TL) 6054 6963 8174 IMEI Kayıt Harcı (TL) 1500 1500 1500 Toplam Maliyet (TL) 7554 8463 9674 Türkiye'deki Satış Fiyatı (TL) 9899 11199 13099 Fark (TL) 2345 2736 3425

IMEI kayıt ücretindeki bu artışa karşın, yurt dışından iPhone getirmek hala daha ucuza geliyor. ABD’den 7568 TL’ye mal edilebilen iPhone XS, Türkiye’de ise 9899 TL’ye satılıyor. Diğer bir deyişle yurt dışından getirmek tüm maliyetleri dikkate alındığında bile Türkiye’deki satış fiyatına göre 2345 TL daha avantajlı olmaya devam ediyor.

Yurtdışından iPhone XS Max Getirmenin Toplam Maliyeti Model iPhone Xs Max, 64 GB iPhone Xs Max, 256 GB iPhone Xs Max, 512 GB ABD Satış Fiyatı ($) 1099 1249 1449 ABD Satış Vergisi (%7.25, $) 80 91 105 Toplam ($) 1179 1340 1554 Toplam (TL) 6660 7568 8780 IMEI Kayıt Harcı (TL) 1500 1500 1500 Toplam Maliyet (TL) 8160 9068 10280 Türkiye'deki Satış Fiyatı (TL) 10799 12099 13999 Fark (TL) 2639 3031 3719

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefonların Kayıt Harcı Nerden Nereye Geldi?

Türkiye'de yolcu beraberine getirilen telefonların IMEI kayıt işlemi sırasında alınan harç tutarı, 2012 yılından bu yana şu şekilde değişti:

DÖNEM TUTAR (TL) 2012 100 2013 115 2014 119.5 2015 131.5 2016 138.5 2017 149.2 2018 170.7 2018* 500 2019** 618.65 2019*** 1500

* Kasım 2018 ** Ocak 2019 *** Temmuz 2019