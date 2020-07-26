"Bu basınçlı bir sistemdir. Daha az suyla daha iyi bir şekilde sulama yapılır. Bu dairesel alanlarda özellikle buğday, yonca, patates, fiğ, ayçiçek ve mısır üretimi ile bu ürünlerin tohumlarını yetiştiriyoruz. Yukardan bakıldığında çok güzel bir görüntü oluşturuyor.''