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Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında kararda yeni düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, Kilis cazibe merkezleri programı kapsamına alındı. Kilis'le birlikte program kapsamındaki il sayısı 24'e yükseldi.

Kararla ayrıca, imalat sanayi yatırımlarının desteklenmesi için çeşitli iller bazında öngörülen yatırım limitleri kaldırılarak, bu kapsamda desteklemeye dahil olabilecek yatırımlar için asgari yatırım tutarı limiti 2 milyon TL olarak belirlendi. Kararın 9. maddesiyle düzenlenen ve karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlananların diğer kamu kurum ve kuruluşların desteklerinden yararlanmayacağına yönelik hükümde değişiklik yapıldı.

Buna göre, bu çerçevede destek unsurlarından yararlanan ancak bununla birlikte diğer kamu kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımların kararın faiz desteği dışındaki unsurlarından yararlandırılabileceğine yönelik düzenlemedeki "faiz desteği" ibaresi madde metninden çıkarıldı.

Bu düzenlemeyle, bahsedilen kapsamdaki yatırımların karardaki destek unsurlarının tamamından yararlanmasının önü açıldı. Bu imkan, karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanacak.