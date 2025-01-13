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        Haberler Ekonomi Para Cari denge kasımda açık verdi - Para Haberleri

        5 ay sonra cari açık

        Cari denge, mayıstan bu yana ilk kez açık verdi. TCMB raporuna göre; kasımda 2,87 milyar dolar açık ortaya çıktı. Net hata ve noksan kasımda 1,527 milyar dolar açık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 10:05 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:03
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        Cari denge, mayıstan bu yana ilk kez açık verdi. TCMB raporuna göre; kasımda 2,87 milyar dolar açık ortaya çıktı. Net hata ve noksan kasımda 1,527 milyar dolar açık verdi.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi.

        Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 5 milyar 235 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 725 milyon dolar, taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de sırasıyla 1 milyar 338 milyon dolar ve 2 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 442 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 81 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

        DOĞRUDAN YATIRIMLAR KAYNAKLI YATIRIMLARDA 1 MİLYAR 229 MİLYON DOLARLIK NET GİRİŞ OLDU

        Buna göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 582 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 229 milyon dolarlık net giriş oldu.

        Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 39 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 645 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

        Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet 402 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 585 milyon dolar ve 430 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

        Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 736 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 476 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 260 milyon dolar net artış oldu.

        Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bu ay diğer sektörler 146 milyon dolar net geri ödeme yaparken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3 milyar 226 milyon dolar ve 174 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

        Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 327 milyon dolar net artış kaydetti.

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