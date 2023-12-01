Altın haftayı zirvede kapatıyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Aralık tablosu
Altın fiyatları 1 Aralık Cuma yani haftanın son iş gününde zirveyi koruyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler hafta başından beri süren yükselişle birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 1 Aralık altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 1
ALTIN FİYATLARI 1 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 1 Aralık Cuma yani haftanın son iş gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatları bin 900 lira sınırında, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Aralık altın alım satım fiyatları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.895,41
1.895,74
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.039,49
2.039,77
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.032,66
3.099,53
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.130,68
12.360,19
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.046,36
6.199,05
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.130,62
12.360,19
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.713,98
13.030,64
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.069,27
1.272,75
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.751,82
1.857,63