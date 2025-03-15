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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çallı, ayran, kefir, pizza peyniri... Süt ve süt ürünleri sektöründe yeni rota Ukrayna - İş-Yaşam Haberleri

        Çallı, ayran, kefir, pizza peyniri... Süt ve süt ürünleri sektöründe yeni rota Ukrayna

        Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Ukrayna pazarının sektör için büyük potansiyel taşıdığını belirterek, "Sektörümüz Ukrayna'ya ihracat için yeterli üretime sahip" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:48
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        Süt ve süt ürünleri sektöründe yeni rota Ukrayna
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        Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Ukrayna ziyaretinin ardından süt ve süt ürünleri sektörünün bu ülkeye yönelik atmayı planladığı adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Yumaklı ve Bolat'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşerek dış ticaret ve tarım konularını değerlendirdiğini anımsatan Çallı, temasların süt ve süt ürünleri sektörü için de faydalı olacağını söyledi.

        Türk sütçülük sektörü olarak, yüksek kalite ve standartlara sahip tesislerin yanında çiftliklerin güçlü üretim kapasitesiyle uluslararası pazarlarda daha fazla yer almayı hedeflediklerini vurgulayan Çallı, Bakan Yumaklı'nın Türkiye'nin Ukrayna'ya süt ve süt ürünleri ihracatının başlatılmasına yönelik ortaya koyduğu gayreti memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

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        “SEKTÖRÜMÜZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

        Çallı, ülkenin dünya çapında önemli bir süt üreticisiyken ihracatta dünya liginin gerilerinde olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Katma değerli süt ürünlerimiz ihracat için halen keşfedilmemiş bir potansiyeldir. Ukrayna pazarı, Türk süt ve süt ürünleri sanayisi için büyük potansiyel taşıyor. Burada etkin bir şekilde yer almak sektörümüz için önemli bir adımdır. Sektörümüzün Ukrayna pazarına girmesini heyecanla bekliyoruz. Ukrayna gibi stratejik bir pazarda daha etkin rol almak, üreticilerimiz, çiftçilerimiz için yeni fırsatlar yaratırken aynı zamanda Türkiye ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır. Sektörümüz Ukrayna'ya ihracat için yeterli üretime sahip."

        ÇALLI, AYRAN, KEFİR, PİZZA PEYNİR TÜKETİMİ UKRAYNA PAZARINDA YÜKSELİŞTE

        Çallı, ayran, kefir, pizza peyniri gibi ürünlerin tüketiminin Ukrayna pazarında yükselişte olduğuna işaret ederek, Ukrayna halkının Türk süt ürünlerini yakından tanıdığını dile getirdi.

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        İhracat ve ithalata konu olacak hayvansal ürünler için iki ülke arasındaki sağlık prosedürünün bir an evvel halledilmesine yönelik iki ülke yetkililerinin hızla çalışması gerektiğini belirten Çallı, "Ticaretimizin kısa sürede geçmiş dönemdeki seviyelere geleceğine inanıyoruz. Modern üretim tesislerimiz, ileri teknoloji kullanımı ve sıkı gıda güvenliği politikalarımız sayesinde, yıllardır Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun, sağlıklı ve besleyici süt ürünleri üretmekteyiz. Ülke genelindeki 41 tesisimiz AB'ye ihracat onayına sahiptir. 100'den fazla tesisimiz Çin, Suudi Arabistan, ABD gibi ülkeler tarafından denetlenmiş ve onaylanmıştır" ifadelerini kullandı.

        Çallı, ASÜD olarak, ihracatın önündeki engellerin kaldırılması, Türk süt ve süt ürünlerinin dünya çapında daha fazla tüketiciye ulaşması için çalıştıklarını söyleyerek, son günlerde diplomatik ilişkilerde önemli mesafe katedilen Malezya ve Endonezya gibi daha büyük pazarlardaki ihracat engellerinin de kaldırılmasını beklediklerini anlattı.

        "BİR AN EVVEL ÇİĞ SÜTÜ DE İHRACATA ÇEVİREBİLMELİYİZ"

        Şu an ülkede çiğ süt fazlalığı olduğuna dikkati çeken Çallı, şunları kaydetti:

        "Bir an evvel bu çiğ sütü ihracata çevirebilmeliyiz. Geçmiş yıllarda bizler arz-talep dengesini ihracat sayesinde kurduk. Süt ürünleri sektörü adına ihracat, sanayicimizin iç piyasadaki maliyetlerini düşürebilmesi için önemli bir argümandır. Bu nedenle ihraç edilen kaliteli çiğ süt, peynir gibi ürünleri destekleyen yeni bir destekleme modeli tesis edilmelidir. İhracat artışıyla çiftçimizin ürettiği kaliteli çiğ süt gerçek değerini bulacaktır."

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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