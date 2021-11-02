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Bugün FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı tahmini

Küresel piyasaların gözü FED faiz kararında. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 2-3 Kasım'da yapacağı konuşmaya odaklandı. Peki Bugün FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? İşte FED faiz kararı tahmini

02.11.2021 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL
Bugün FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı tahmini

Küresel piyasalarda dün pozitif bir seyir izlenmesinin ardından, yeni günün Asya borsalarında karışık, ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları tarafında ise satıcılı başlaması dikkati çekiyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, ağustos ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

FED FAİZ KARARI TAHMİNİ

Analistler, yurt içi piyasalarda ekim başlarından bu yana devam eden pozitif seyrin sürdüğünü, küresel çapta pay piyasalarının ise Fed'in yarın açıklanacak kararları öncesinde şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gelmeye devam etmesinden destek bulduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin yanı sıra Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

“ENFLASYON BEKLENENDEN KALICI OLABİLİR”

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens ve Güney Afrika Rezerv Bankası (SARB) Başkanı Lesetja Kganyago, Kovid-19 sonrasında merkez bankalarının karşı karşıya olduğu parasal ve finansal istikrar zorluklarına ilişkin düzenlenen bir panelde bir araya geldi.

Powell, panelde yaptığı konuşmada, ekonomik toparlanmanın “çok dengesiz” olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini belirtti.

Faizleri artırmak için erken olduğunu vurgulayan Powell, “Sabırlı ve çok dikkatliyiz.” ifadelerini kullandı.

Varlık alımlarını azaltma yolunda olduklarını belirten Powell, “Enflasyonun ısrarla daha yüksek seviyelere çıkması konusunda ciddi bir risk görseydik, fiyat istikrarını korumak için araçlarımızı kesinlikle kullanırdık.” dedi.

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