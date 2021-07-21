Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,98 dolardan işlem görüyor.
Dün 69,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 68,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,84 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları kısıtlı bir yükselişin ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyeceğine ilişkin endişeler nedeniyle karışık bir seyir izliyor.
Dünya çapında yaklaşık 100 ülkede tespit edilen ve baskın tip haline geldiği belirtilen Delta varyantı, aşılamaların sekteye uğradığı bölgelerde hızla yayılmaya devam ederken petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyebilecek kısıtlamaları da yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, virüse karşı geliştirilen aşıların Delta varyantı üzerinde daha az etkili olduğuna işaret ediyor.
ABD'de ise Delta varyantının daha çok aşılanmayanlar arasında yayıldığı belirtiliyor.
Salgın kaynaklı talep endişelerinin yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos itibarıyla petrol üretimlerini 400 bin varil artırma kararı da fiyatlara olumsuz yansıdı.
Uzmanlara göre, OPEC+ ülkelerinin üretimi artırmaya yönelik kararı uzun vadede piyasaya istikrar getirebilir.
Öte yandan, yatırımcılar ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkenin ticari ham petrol stoklarına ilişkin bugün açıklanacak verilerini bekliyor.
Brent petrolde teknik olarak 69,16 ile 69,41 dolar aralığının direnç, 68,91 ile 68,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!