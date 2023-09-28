BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı

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Mayıs 2016’dan itibaren BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Burhan Özcan emeklilik kararı aldı.

21.05.2016 tarihinden itibaren BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Genel Müdürümüz Sayın Burhan ÖZCAN, BOTAŞ Üst Yönetimi ile yapmış olduğu toplantıda emeklilik kararı aldığını açıklamıştır.

Üst Yönetim ve çalışma arkadaşlarına; bugüne kadar sektöre… pic.twitter.com/uwq6l2Ri16 — BOTAŞ (@botastr) September 28, 2023

BOTAŞ sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"21.05.2016 tarihinden itibaren BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Genel Müdürümüz Sayın Burhan ÖZCAN, BOTAŞ Üst Yönetimi ile yapmış olduğu toplantıda emeklilik kararı aldığını açıklamıştır. Üst Yönetim ve çalışma arkadaşlarına; bugüne kadar sektöre ve Ülkemize yapmış oldukları hizmet ve göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı teşekkürlerini ifade etmiştir."