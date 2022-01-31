İsveçli firmanın otomobili Çinli çıktı!

İsveçli elektrikli otomobil girişimi Uniti'nin, son yılların en dikkat çeken skandallarından birine imza attığı ortaya çıktı.

Öyle ki, Uniti'nin geçtiğimiz yıl tanıtılan Zero isimli elektrikli otomobili, aslında Çinli başka bir firmaya ait. İsveçli yayın organı Filter Magazine tarafından ortaya çıkarılan gelişmeye göre, Zhidou D3 adını taşıyan Çinli otomobil, farklı renge boyanarak ve kaporta parçaları değiştirilerek Uniti'nin Zero modeli olarak sergilendi.

FABRİKA KURMA VAADİ GERÇEKLEŞMEDİ

2017 yılında kurulan Uniti, bugüne kadar 1.1 milyon euro yatırım aldı. Şirket, Siemens, E.on ve Alman endüstriyel robot üreticisi Kuka ile işbirliği anlaşmaları imzalamıştı.

(Uniti Zero)

O dönem Uniti'nin yenilikçi bir yönetim sistemi geliştirdiği ve 7 patent aldığına yönelik açıklamalar yapılırken, şirketin İsveç'in Landskrona bölgesinde tam otomatik bir üretim tesisi kuracağı da bildirilmişti.

(Zhidou D3)

Aradan geçen zaman içinde söz konusu tesis hayata geçmezken, son olarak 2020 yılında İngiltere'de yılda 300 bin araç üretme vaadinde bulunulmuştu. Fakat, bu tarihin üzerinden de 2 yıl geçmesine rağmen şirketin herhangi bir üretilmiş bir aracı bulunmuyor.

TOPLAM ZARARI 1.7 MİLYON EURO

Öte yandan, geçtiğimiz Kasım ayında İsveçli şirketin devlete 700 bin euro'ya yakın borcu olduğu ve toplamda 1.7 milyon euro kadar zarar ettiği ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmenin üzerine şirketin Avustralyalı kurucusu Lewis Horne hissedarlara gönderdiği mektupta, büyük bir Çinli şirket ile yatırım görüşmeleri yaptıklarını söyleyerek, mevcut borçları kapatmak için yaklaşık 1 milyon euro daha talep etmişti. Fakat, yeni yılın ilk günlerinde Çin'den sözü geçen yatırımın gelmeyeceği açıklanmıştı.

KURUCUSU YELKENLİ İLE KARAYİPLER'E GİTTİ

Konu ile ilgili yaklaşık bir aydır şirketten yeni bir açıklama gelmezken, Filter Magazine haberinde, Uniti kurucusu Horn'un İsveç'ten yelkenli teknesi ile gittiği Karayipler'de kalmaya devam ettiği belirtildi.

Şirketin eski yöneticilerinin Horne hakkında, "Kendisini Elon Musk sanıyor fakat bir dolandırıcıdan başka bir şey değil. Otomobiller hakkında en ufak bir fikri bile yok" ifadeleri de İsveçli yayın organın okuyucularına aktarıldı.