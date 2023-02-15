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Borsada jet hızıyla 18.6 milyar liralık geri alım programı

Borsa İstanbul'daki hisse geri alımlarında stopaj vergisi yüzde 15'ten yüzde 0'a indirilmesinin ardından dün şirketler ardı ardına geri alım programları açıkladı. 21 şirket 18.6 milyar liralık geri alım açıklarken Türk Hava Yolları'nın 9, İş Bankası'nın 3 ve Erdemir'in 2 milyar liralık alım açıklaması bu şirketlerin hisselerine yönelik ilgiyi artırdı. Hisselerde brüt takasın kaldırılması da borsada likiditenin artmasını sağlayacak ak etken olarak görülüyor.

Giriş: 15.02.2023 - 07:12 | Güncelleme: ABONE OL
Borsaya ışık hızıyla 18.6 milyar liralık geri alım programı
Jet hızıyla 18.6 milyar
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Depremin ardından işlemlerine devam etmesi nedeniyle yüzde 8.8 düşen Borsa İstanbul için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul ile Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) aldığı kararlar sonrası borsa şirketleri de dün akşam saatlerinde jet hızıyla harekete geçti. Borsa İstanbul'daki hisse geri alımlarında stopaj vergisi yüzde 15'ten yüzde 0'a indirilmesinin ardından dün şirketler ardı ardına geri alım programları açıkladı.

EN BÜYÜK ALIM THY'DEN

Önceki gün de şirketlerin Genel Kurul kararı olmadan yönetim kurulu kararı ile geri alım programı gerçekleştirmesinin önü açılmıştı. Dün akşam saatlerinde tam 21 şirket 18.6 milyar liralık geri alım açıklarken Türk Hava Yolları'nın 9, İş Bankası'nın 3 ve Erdemir'in 2 milyar liralık alım açıklaması bu şirketlerin hisselerine yönelik ilgiyi artırdı. Vakıfbank'ın 1 ve Halk Bankasının 2 milyar 250 milyon liralık alım açıklamaları da toplam alım miktarının önemli oranda artmasında etkili oldu.

Hisselerde brüt takasın kaldırılması da borsada likiditenin artmasını sağlayacak ak etken olarak görülüyor

18.6 MİLYAR LİRALIK GERİ ALIM YAPILACAK
İş Bankası 3.000.000.000
THY 9.000.000.000
Erdemir 2.000.000.000
Acıselsan 35.000.000
Verusa 156.000.000
Koza Altın Değerlendiriyor
Pasifik Gayrimenkul 150.000.000
Seyitler Kimya 29.000.000
Orçay 30.000.000
Şekerbank 105.000.000
Işık Plastik 20.000.000
İş Yatırım 500.000.000
Rubenis Tekstil 21.000.000
İnfo Yatırım 150.000.000
İdeal Finansal Teknoloji 18.500.000
Hedef Holding 52.000.000
Etiler Gıda 15.000.000
Konfrut Gıda 24.000.000
Vakıfbank 1.000.000.000
Altınyağ 60.000.000
Halkbank 2.250.000.000
TOPLAM 18.615.500.000

30 GÜN SATILAMAYACAK

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre de yürürlükte bir geri alım programı olup olmadığına bakılmaksızın payları borsada işlem gören ortaklıkların ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve yatırımcıların korunmasını teminen yapılacak ikinci bir duyuruya kadar; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine, yönetim kurulu kararında geri alımın amacına, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi gerektiğine ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına karar verildi.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamamasına ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yönteminin uygulanmasına karar verildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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