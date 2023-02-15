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Sasa da hisse geri alım programını açıkladı

Sasa, azami fon tutarı 500 milyon TL olan hisse geri alım programı açıkladı. Programın azami süresinin 1 yıl olduğunu bildirdi

Giriş: 15.02.2023 - 08:52 | Güncelleme: ABONE OL
Sasa da hisse geri alım programını açıkladı
Sasa'dan 500 milyonluk hisse geri alım programı
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HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da hisse geri alım programları açıklanaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde tam 21 şirket 18.6 milyar liralık geri alım açıklarken bu sabah da Sasa 500 milyon liralık geri alım kararını bildirdi.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

-Sermaye Piyasası Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde; SASA paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi ile sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsadan SASA pay geri alımı yapılmasına,

-Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,

-Geri alım programının azami süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,

-Geri alım programının ilk Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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