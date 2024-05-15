Borsada yukarı yönlü trend devam edecek mi?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul oluyor. Bir süredir yükseliş trendinde devam eden Borsa İstanbul'un kısa vadede 3,5 orta vadede 4,1 ve nihayetinde tarihi zirvesi olan 5,1 sente ulaşmasının mümkün olup olmadığını anlatan Usul, bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli şartları sıraladı. Usul, Türkiye'nin gri listeden çıkması, not artırımları, global piyasalardaki yükselişin olumlu etkisi, Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) düşmesi ve varolan programa uyulması halinde enflasyon ve faizdeki düşüş beklentisinin endeksi nereye taşıyabileceğini değerlendirdi.

GLOBAL PİYASALARDA NELER OLUYOR?

Borsa İstanbul’da son dönemdeki hareketleri yorumlayan Usul, son 1-1,5 aya baktığımızda hangi sektörlerde nasıl bir momentum olduğunu anlatırken borsada endeksi yukarı taşıması beklenen temel göstergelerin teknik analiz tarafından desteklenip desteklemediğini dile getirdi. Usul, ABD’de istihdam verilerinde son haftalardaki yavaşlamayı ve başta enflasyon olmak üzere ABD ve Avrupa'daki teme ekonomik gelişmelerin yurt dışı borsalardaki seyri hangi yönde etkileyeceğini anlattı.

FAİZ İNDİRİMİ GELİR Mİ? BORSALAR NE YAPAR?

Mart ayında rekor seviyeleri gören ABD endekslerinin şimdiki hareket tarzını değerlendiren Usul ayrıca Fed beklentilerini de yorumlayarak yakında faiz indirimi olup olmayacağını 12 Haziran’daki toplantıdan bir faiz indirimi bekleyip beklemediğini açıkladı. Usul, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarından yakında bir faiz indirimi bekleyip beklemediğini de dile getiriyor. Alman borsası DAX için teknik olarak değerlendirmelerde bulunan Usul, ons altınla ilgili düşüncelerini de paylaştı.