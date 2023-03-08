Borsa günü yükselişle tamamladı

AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 86,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,84 ve holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,06 ile madencilik oldu.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamalarda "şahin" tonun öne çıkmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, şubatta 242 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Powell'ın açıklamaları ve özel sektör istihdamı verisiyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74 seviyesinde bulunurken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

Powell'ın bugün Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalar, Fed'in Bej Kitap Raporu'nun piyasaların odağında bulunduğunu söyleyen analistler, piyasalardaki oynaklığın devam edebileceğini söyledi.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Çin'de enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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