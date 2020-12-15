Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) yapılan askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması primleri asgari ücret ile bunun 7.5 katı üzerinden belirleniyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Bir günlük en düşük prim tutarı, günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında. Borçlanmayı bu yıl yapanlar günlük en düşük 31.39 TL prim ödemek zorunda. Prim tavanı tutarı ise günlük 235.44 TL’yi buluyor.
Borçlanmayı 31 Aralık tarihine kadar yapanlar günlük 31.39 TL ödeyecek. Borçlanmayı 1 Ocak’tan sonra yapanlar ise asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak daha yüksek prim ödemek zorunda kalacaklar.
HANGİ SÜRELER İÇİN BORÇLANMA YAPILABİLİR?
– Ücretsiz doğum izinleri,
– Sigortalı kadınların, üç çocuğa kadar, her çocuk için çalışmadıkları sürelerin 2 yıla kadar kısmı,
– Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreler,
– Kamu görevlilerinin personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
– Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
– Sigortalı olmaksızın yapılan 1 yıla kadar avukatlık staj süreleri,
– Sigortalıların beraatla sonuçlanan tutukluluk veya gözaltı süreleri,
– Grev ve lokavtta geçen süreler,
– Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
– Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,
– 13 Şubat 2011 tarihinden sonra, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,
– Sigortalı olmaksızın, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a göre yurt dışına gönderilenlerin, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim süreleri,
–Türk vatandaşlarının yurt dışı borçlanması.
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