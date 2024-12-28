NATO'dan Baltık'a takviye

Daha önce Baltık ülkelerinin arasında bulunan telekomünikasyon kabloları tahrip olmuş ve sabotaj şüphesi belirmişti. Geçtiğimiz günlerde benzer bir vaka daha yaşandı.

Estonya ile Finlandiya arasındaki denizaltı elektrik kabloları Baltık Denizi'nde tahrip oldu. Olayların çoğalması sonucunda NATO'dan Baltık ve çevresi ile ilgili yeni bir adım geldi.

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte X üzerinden yaptığı açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüştüğünü ve NATO'nun Baltık'taki askeri varlığını güçlendireceğini ifade etti.

Spoke w/ @alexstubb about the ongoing Finnish-led investigation into possible sabotage of undersea cables. I expressed my full solidarity and support. #NATO will enhance its military presence in the Baltic Sea. — Mark Rutte (@SecGenNATO) December 27, 2024 Sabotaj şüphelerinin yanı sıra son 1 aydır Baltık üzerinde Rus uçaklarıyla NATO devriye uçakları sık sık karşı karşıya gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Fransız Rafale savaş uçakları, Rus askeri kargo uçağına önleme yapmış ve Rus uçağının radara alındığı anları paylaşmıştı. 🇫🇷 Rafale fighters, operating from an Šiauliai 🇱🇹, scrambled on Christmas Day to intercept a 🇷🇺 AN-26 aircraft over the Baltic Sea between 🇱🇹🇱🇻



🇫🇷, 🇮🇹 and 🇳🇱 together on #NATO Air Policing mission to safeguard 24/7/365 the airspace across the Baltic region pic.twitter.com/w4g2gDuHiK — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) December 26, 2024