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Önceki gün, sezon öncesi yazlık kiralamak isteyenlere ve yazlığını kiraya vermek isteyenlere uzmanların önerilerini yazmıştım. Gayrimenkul danışmanları ve hukukçular, kısa süreli kiralamalarda dahi mutlaka sözleşme yapılması gerektiğinin altını çiziyordu. Şimdi gelelim yazlık fiyatlarına… Bölge bölge, şehir şehir fiyatları yazmadan şunu söylemeliyim ki bu yaz da tatil pahalıya patlayacak. İstoç Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul danışmanı Şenay Araç’ın verdiği bilgilere göre işte yazlık kiraları…

Marmara Bölgesi:

-Çınarcık eşyalı aylık 15.000 ile 25.000 arası

-Yalova - Esenköy 10.000 ile 15.000 arası aylık REKLAM -Silivri aylık 60.000 ile 150.000 arası -Gümüşyaka aylık 35.000 ile 50.000 arası arası -Selimpaşa aylık 30.000 ile 45.000 arası -Marmara Ereğlisi 25.000 ile 45.000 arası aylık -Yeniçiftlik 15.000 ile 35.000 arası aylık -Kumburgaz 12.000 ile 30.000 arası aylık Ege Bölgesi: Foça 30.000 ile 50.000 arası aylık Dikili 30.000 ile 60.000 arası aylık Çeşme 90.000 ile 180.000 arası aylık Bodrum 40.000 ila 120.000 arası aylık. Bodrum’da villa isterseniz onların da kiraları 200.000’den başlıyor

-450.000 - 600.000 arasında değişiyor -Datça daireler 25 binle 35.000 arası aylık -Datça taş evleri 125.000 ile 275.000 arası aylık. Bazı evlerde mayıs - haziran dönemi, temmuz dönemi ve eylül döneminde fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Akdeniz Bölgesi: -Antalya merkezde eşyalı daire 25.000 ile 55.000 arası aylık Antalya’da genelde günlük haftalık kısa dönem ev kiralamaları yapılıyor. REKLAM -Kemer’de 45.000 ile 75.000 arası daireler. Villa olursa 170.000 ila 200.000 arası aylık kira bedelleri -Mersin’de 15.000 ila 25.000 arası aylık daire fiyatları

-Adana’da merkez 12.000 ila 20.000 arası daire fiyatları Bu fiyatlar dairelere göre çıkarıldı. 1 + 1 Veya 2 + 1 daire karşılığı lüks villalar çok daha farklı fiyatlarda.