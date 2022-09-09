Bizim Toptan 20 ürünün fiyatını sabitledi

20'nci kuruluş yılını kutlayan Bizim Toptan, birden fazla üründe sabit fiyat kampanyası başlattığını duyurdu.
Bu kapsamda, şirketin 20'nci yılına özel olarak 20 temel üründe 60 gün boyunca fiyatları dondurduğu açıklandı.
Bizim Toptan'ın ayçiçek yağı, makarna, deterjan ve tereyağı gibi temel ürünleri kapsayan karar çerçevesinde 60 gün boyunca herhangi bir fiyat değişikliğine gitmeyeceği belirtildi.
Sabit fiyat kararıyla ilgili açıklama yapan Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, "Bizim Toptan olarak 'birlikten bereket doğar' düşüncesiyle halkımızın bütçesine destek olmak amacıyla 20 üründe, 60 gün boyunca fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Temel tüketim ürünlerini kapsayan bu kampanyamızla müşterilerimizin yanında olurken ülkemiz ekonomisine destek vermeyi sürdürüyoruz" dedi.
AVRUPA'DA ENFLASYON İLE MÜCADELE KAPSAMINDA BENZER ADIM ATILDI
Bizim Toptan'ın kuruluş yıl dönümü sebebiyle aldığı kararın benzerini, Avrupalı market zincirleri ise enflasyon ile mücadele kapsamında almıştı.
Fransız market zinciri Carrefour, Belçika’'da halkın enflasyon karşısında satın alım gücüne katkı sağlamak amacıyla, 100 gün boyunca 100 ürünün fiyatını değiştirmeyeceğini duyurmuştu.
Carrefour, geçen ay da Fransa'da da benzer bir kampanya başlatmış ve 100 üründe fiyatları dondurmuştu.
Marketin belirlediği 100 ürün arasında ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil, muz ve kivi gibi çeşitli ürünler yer alıyor.
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