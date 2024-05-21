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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin ve Ethereum'da sert yükseliş - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin ve Ethereum'da sert yükseliş

        Kripto para birimi Ethereum'a yönelik borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının onaylanacağına ilişkin haberlerin ardından, Bitcoin'in fiyatı 71 bin doları aşarken, Ethereum'un fiyatı yüzde 20'den fazla artarak 3 bin 700 doları geçti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:23
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        Bitcoin ve Ethereum'da sert yükseliş
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        En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte, Ethereum’a yönelik ETF başvurularının onaylanacağına ilişkin haber akışı nedeniyle yüzde 6 artışla 71 bin 150 doların üzerine tırmandı. Böylece 73.750 dolarlık tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı.

        Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 20’den fazla değer kazanarak 3 bin 743 dolara ulaştı

        Uluslararası basında yer alan bazı haberlerde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Ethereum ETF’lerine yönelik başvuruların onaylanmasıyla ilgili çalışmalarını hızlandırdığı öne sürülmüştü.

        Ethereum, otomatik yazılım protokolleri aracılığıyla merkezi olmayan finansal hizmetler sağlamasıyla popüler hale gelmişti.

        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu ise 11 Ocak'ta onaylamıştı.

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