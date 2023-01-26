Bitcoin Tesla sayesinde sağ gösterip sol vurdu

Kripto para piyasasında bir yandan Fed'in 1 Şubat'ta açıklayacağı faiz kararı beklenirken diğer yandan gözler Bitcoin için kritik hale gelen 23.000 dolar seviyesine çevrildi.

21-24 Ocak tarihleri arasında dünyanın en büyük kripto parası bu seviyenin bir üzerinde, bir altında dalgalı bir seyir izlerken dün 22.413 dolara kadar geriledi.

Dünkü gerilemenin ardından pek çokları ayı-boğa savaşını 'ayılar' kazandı yorumunda bulunurken dün gece yaşanan yükseliş mücadelenin daha devam ettiğini ortaya koydu.

Dün TSİ 18.00 civarında 22.500 doların altında işlem gören Bitcoin bu saatten sonra kademeli olarak yükselişe geçti.

Gece yarısından, yani ABD piyasalarının kapanışının ardından ise alımlar hızlandı ve gece 1.10'da Bitcoin 23.711 dolara çıktı. 1 saatte yaklaşık yüzde 3.1'lik bir yükseliş yaşandı.

TESLA BEKLENTİLERİ AŞTI

Dün gece aslında ABD kapanışının ardından doğrudan Bitcoin'i ilgilendiren bir haber akışı olmadı. Ancak Bitcoin yatırımları bulunan Tesla beklentilerden olumlu bir bilanço açıkladı. Tesla geçen yılın 4. çeyreğinde gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırarak 24.3 milyar dolara taşıdı. Piyasa beklentisi gelirlerin 24.2 milyar dolar civarında gelmesi yönündeydi.

9720 BITCOIN'İ VAR

Tesla'nın açıkladığı verilere göre firmanın geçen yıl sonu itibarıyla 9.720 Bitcoin'i bulunuyor. Firma 4. çeyrekte ise herhangi bir Bitcoin alım-satımı gerçekleştirmedi. Yine de bilançosunda Bitcoin bulunan en büyük şirketlerden birisi olan Tesla'nın açıkladığı başarılı performans kripto para piyasalarına olumlu yansıdı.

SABAH YENİDEN DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bu sabah ise Bitcoin kazanımlarının bir kısmını geri vererek 23.031 dolara çekildi. Yine de son 24 saatte yüzde 1.4 değer kazanmış oldu.

Dün gece Bitcoin'e paralel hareket ederek 1.632 dolara kadar yükselen Ethereum ise bu sabah itibarıyla Bitcoin'den daha dirençli durdu ve 1.611 dolara çekildi. Günlük yükselişi yüzde 3.7'yi buldu.

İLK 10'DA EN ÇOK CARDANO YÜKSELDİ

TSİ 9.45 itibarıyla Binance Coin yüzde 3.1'lik yükselişle 306 dolardan, Ripple yüzde 1.3 değer kazanarak 0.41 dolardan işlem gördü. Cardano (ADA) ise günlük yüzde 6.5 değer kazanarak piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralar arasında en başarılı performansı gösterdi. Dogecoin yüzde 1.8, Solana ise yüzde 5.7'lik yükselişler kaydetti.

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