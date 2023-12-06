Bitcoin'de yükseliş devam ediyor: 20 ayın zirvesinde

REKLAM advertisement1

Kripto paralarda Fed'in artık daha güvercin bir duruş ortaya koyacağı ve Bitcoin spot ETF'lerin onaylanacağına yönelik beklentiler yükselişe yol açmaya devam ediyor.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin dün gece saatlerinde Nisan 2022'den bu yana ilk kez 44 bin doların üzerini gördü. Bu sabah itibarıyla günlük yüzde 4.8'lik yükselişle 43 bin 737 dolardan işlem gördü.

Bitcoin pazar günü 40 bin doların altında işlem görüyordu. 3 günlük yükselişi bu sabah itibarıyla yüzde 10.4'ü buldu. Bitcoin son 1 ayda yüzde 25, 2023 genelinde ise yüzde 165 yükseldi.

AVAX YENİDEN İLK 10'DA

Bitcoin'de yaşanan sert yükseliş diğer kripto paralara da olumlu ynasıdı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci para Ethereum yüzde 2.4 yükselerek 2.280 dolara çıktı. Ripple günlük yüzde 0.5, Solana yüzde 6.9, Cardano (ADA) yüzde 5.2, Dogecoin ise yüzde 8.4 yükseldi.

REKLAM

Günün en dikkat çekici yükselişlerinden birisi ise Avalanche'da (AVAX) yaşandı. AVAX yüzde 16'lık yükselişle 26.4 dolara çıktı. AVAX böylece 9.6 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle yeniden piyasa değeri sıralamasında ilk 10'da kendisine yer buldu.

Son 3 günde kripto paraların toplam piyasa değeri yaklaşık 120 milyar dolar artarak 1.6 trilyon doların üzerini gördü

BLACKROCK BAŞVURUSUNU GÜNCELLEDİ

Bu haftaki yükselişte ABD'de regülatörlerin Bitcoin spot ETF (borsa yatırım fonu) başvurularını onaylayacağına yönelik beklentinin güçlenmesi etkili oldu. BlackRock'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvuruda güncellemeye gitmesi özellikle söz konusu beklentiyi güçlendirdi. BlackRock'ın SEC sitesinde yayımlanan yeni belgelerinde kara para aklama kurallarına uyum ve olağandışı fiyat hareketleri yaşanması durumunda alınacak aksiyonların başvuruya eklendiği görüldü.

Bu yeni belgelerin eklenmesi SEC ile BlackRock arasında Bitcoin spot ETF onayı için görüşmelerin sürdüğünü ve firmanın onay için gerekli adımları attığı şeklinde yorumlandı.

Bitcoin spot ETF başvurusu yapanlar arasında dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackrRock'ın yanında VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise ve Invesco gibi önemli şirketler bulunuyor. Bitcoin spot ETF'erinin onaylanmasıyla kripto para piyasasına daha fazla kurumsal sermayenin girmesi ve yatırımcının bu piyasaya olan güveninin artması bekleniyor.

FED'DEN MART AYINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Analistler bunun yanında Fed'in 2024 itibarıyla daha güvercin bir duruş sergileyeceğine yönelik beklentilerin de kripto paralara ilgiyi artırdığını belirtti. CME FedWatch Tool'da Fed'in martta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine 1 hafta önce yüzde 34 ihtimal verilirken, bugün itibarıyla söz konusu olasılık yüzde 55'i aştı.