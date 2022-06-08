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Dün sabaha karşı 31.000 doların üzerinde seyrederken hızlı bir şekilde 29.600 doların altını gören Bitcoin dün akşam başlayan alımlarla yönünü yukarı çevirdi.

Bitcoin dün gece saatlerinde 31.400 doları gördü. Ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi. Buna rağmen bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 3.5 yükselişle 30.480 dolardan işlem gördü. Ethereum da benzer şekilde yüzde 3 yükselerek 1808 dolara çıktı.

ADA SERT YÜKSELDİ

Binance Coin yüzde 2.6 değer kazanırken Cardano'daki (ADA) yükseliş yüzde 9.2'yi buldu. Ripple yüzde 1.9, Solana yüzde 0.3, Dogecoin ise yüzde 1.2 ile daha sınırlı yükselişlere imza attı.

Kripto para piyasasında bugün son hafatalarda olduğu gibi Bitcoin'in 30.000 dolarlık psikolojik seviye üzerinde tutunup tutunamayacağı takip edilecek.