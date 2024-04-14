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        Haberler Ekonomi Borsa Bitcoin'de sert düşüş - Borsa Haberleri

        Bitcoin'de sert düşüş

        İran'ın İsrail'e drone saldırısı başlatması kripto para piyasalarında olumsuz etkiledi. Saldırı haberinin ardından Bitcoin'de sert düşüş yaşandığı görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 01:37 Güncelleme: 14.04.2024 - 01:37
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        Bitcoin'de sert düşüş
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        İsrail devlet televizyonu KANN'ın İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığı duyurmasının ardından kripto para piyasaları alt üst oldu. Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi oranlarda değer kaybı yaşadı.

        KAYIP YÜZDE 7

        Birkaç gündür 70 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, dün akşam da oldukça sert bir düşüş yaşamıştı. BTC fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 62 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin'de değer kaybı yüzde 7'lerde oldu.

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