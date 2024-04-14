Bitcoin'de sert düşüş

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İsrail devlet televizyonu KANN'ın İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığı duyurmasının ardından kripto para piyasaları alt üst oldu. Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi oranlarda değer kaybı yaşadı.

KAYIP YÜZDE 7

Birkaç gündür 70 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, dün akşam da oldukça sert bir düşüş yaşamıştı. BTC fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 62 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin'de değer kaybı yüzde 7'lerde oldu.