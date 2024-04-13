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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz hırsız yakaladı - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz hırsız yakaladı

        'Rambo Berk' rolüyle tanınan oyuncu Ferhat Yılmaz, Şişli'de bir otomobili çalan hırsızı yakaladı. O anlar kamera yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:42
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        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
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        Şişli’de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı otomobili çalan şahıs kaçmaya başlayınca kadın ve eşi tarafından motosikletle kovalandı. Bir sokağın çıkışında kıstırılan şahıs kadına bıçak çekince imdadına, 'Yılan Hikâyesi' dizisinde canlandırdığı 'Rambo Berk' karakteriyle tanınan oyuncu Ferhat Yılmaz yetişti. Hırsızın ellerini bağlayan ünlü oyuncu, hırzısı polise teslim etti. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Rus uyruklu bir kadın, bir firmadan elektrikli bir otomobil kiraladı. Kadın evinin önüne gelip aracından inerek kontak anahtarı içerisinde olan aracı uygulama üzerinden kilitledi.

        Ancak o esnada kadını takip eden bir şahıs, aracın kapılarının kilitlemediğini fark ederek içerine girdi. Aracı çalıştıran şahıs ardından uzaklaşmaya başladı. Aracın gittiğini gören kadın ise durumu eşine bildirdi. Eşiyle birlikte motosiklete binen kadın, hırsızı kovalamaya başladı. Sokak sokak kovaladıkları esnada bir otomobil sürücüsünden de yardım isteyen kadın, bir sokağın girişinde şahsı önünü kesip durdurdu.

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        O esnada motosikletten inen kadın şahsın olduğu şoför kapısını açarak indirmeye çalıştı. Ancak şahıs kadına bıçak çekerek karşılık verdi. O esnada kafeteryada oturan ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, aracın yolcu kapısını açarak şahsın müdahale etti. Dakikalarca süren mücadele sonrasında şahıs, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aşağıya indirilerek etkisiz hale getirildi. Yüzüstü yere yatırılan şahsın boynunu bir vatandaş tutarken, elleri de kaçmasın diye de bağladı. Ardından da polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

        Hırsız yerde bekletildiği esnada oyuncu Ferhat Yılmaz, "Yakışıyor mu sana paşam" diyerek, hırsızı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Yaşananlar ise hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kadın ise arabayı firmaya teslim edip eşiyle kafeteryada bir çay içtikten sonra olay yerinden ayrıldı. Gözaltına alınan şahıs ise ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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        #Ferhat Yılmaz

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