Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!

PEYNİRİ NEMLENİNCE SİLİ KURU KAĞIT HAVLUDA SAKLAYIN



Barış, şöyle devam etti: "Buzdolabının nefes alan küçük bir yerinde bir ya da iki buruşuk temiz, kuru ve hafif kağıt havlu üzerinde ya da ağzı kapalı bir kapta peyniri saklayabilirsiniz. Peynir küfleri yeni şekillendiğinde yağı değil peyniri tükettiği için peynir firesi şekillenir. Bu durumda peynirin yüzeyini temiz bir bez ve kağıt havlu ile hafifçe silin. Ilık suda duruladıktan sonra taze zeytinyağı veya dükkandan alınan yağlarla ovarak bir ya da iki kat kağıt havlu üzerine koyun onu da plastik veya cam bir kabın içerisine yerleştirin. Taze peynirleri kendi orijinal kaplarında, soğukta muhafaza edin ve hızlı bir şekilde tüketin. Diğer peynirlerin paketlerini açın, çünkü plastik ambalajlar peynirin bozulmasına neden oluyor. Sararma ve ekşime durumlarında peyniri tüketmeyin."