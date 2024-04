İYİ UYUMAK ŞART

Eğer uykuya gitme saaitiniz ile uyanma saatinizi her gün aynı saate sabitleyebilirseniz erken kalkmanız daha kolay olacaktır çünkü vücut öğrenir! Sağlıklı bir uyku hem beden bağlığınız hem de mental sağlığınız için çok önemli bu yüzde her gece aynı saatte uyumaya her sabah ise aynı saatte uyanmaya dikkat etmelisiniz.