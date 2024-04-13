Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi

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Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Fernando Santos'la yollar ayrıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."

Ligde kötü gidişatına son veremeyen ve galibiyet hasreti beş maça çıkan siyah-beyazlılarda Portekizli teknik direktör de kötü gidişata son veremedi.

Sezona Şenol Güneş'le başlayan Beşiktaş'ta tecrübeli çalıştırıcıdan sonra kısa bir süre Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay görev yapmıştı. Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den sonra başkanlığa Hasan Arat'ın gelmesinin ardından Çalımbay ile yollar ayrılmış; Ocak 2024'te Fernando Santos teknik direktörlüğe getirilmişti. Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı 13 lig maçında sadece 4 galibiyet alabilirken toplamda 16 puan elde etti. REKLAM FERNANDO SANTOS KİMDİR? Futbol kariyerine Benfica altyapısında başlayan Fernando Santos, Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 maça çıktı.

Sporculuk kariyerinin yanında elektronik ve haberleşme mühendisliği eğitimi alan Santos, Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde teknik direktörlük yaptı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve Panathinaikos'u çalıştıran Fernando Santos, daha sonra Yunanistan, Portekiz ve Polonya milli takımlarında görev almıştı. Tecrübeli teknik adam, özellikle Portekiz milli takımıyla elde ettiği başarılarla dikkati çekmişti. Portekiz, Santos yönetiminde 2016 yılında Avrupa, 2019 yılında da Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.