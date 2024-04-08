Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Rams Başakşehir
        İBFK
        43
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Santos'la 11. olabildi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Santos'la ligde 11. olabildi! İşte eleştirilen o tablo

        Son olarak Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş'ta Fernando Santos'la kan kaybı devam etti. Portekizli teknik adamın Süper Lig'de görev yaptığı 12 maçlık süreçte siyah-beyazlılar, 11. olabildi. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olmamasına kesin gözüyle bakılan Santos'la "şimdilik" devam eden Beşiktaş yönetimi, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarındaki sonuçlara göre bu sezonun da kararını verecek

        Giriş: 08.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ligde 11. olabildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 16. dakikada Colley ile öne geçse de 90+5'te eski oyuncusu Emirhan İlkhan'ın golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu.

        4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'deki son 4 maçında da kazanamadı. Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor'a kaybeden Beşiktaş, son olarak Başakşehir ile de berabere kaldı. Kartal, 3.'lük yarışında Trabzonspor'un 5 puan gerisine düşerken teknik direktör Fernando Santos da eleştirilerin ilk sırasında yer aldı.

        REKLAM

        HÜCUMDA DA ETKİSİZ SAVUNMADA DA...

        Bu sezon Beşiktaş'ın 5. hocası olan Fernando Santos, büyük umutlarla göreve gelse de kazandığı maçlarda bile oynattığı futbol eleştirilerin ilk sırasında yer aldı. Hücumda yokları oynayan siyah-beyazlılar, Santos'un ligde görev aldığı 12 maçta 11 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Beşiktaş, Santos yönetiminde 6 maçta gol yemezken 6 maçta ise gol atamadı.

        12 HAFTADA 11. OLABİLDİ

        Fernando Santos'un göreve geldiğinden sonraki puan durumunda ise tablo daha çarpıcı. Beşiktaş, tecrübeli hoca yönetimindeki 12 haftalık puan durumunda 15 puan toplayarak 11. sırada yer aldı. Beşiktaş, Santos'la ligde sadece 4 kez kazanırken 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

        REKLAM

        İŞTE O TABLO:

        KADERİ PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI

        Geleceği tartışmaya açılan Santos'un önümüzdeki sezon siyah-beyazlılarda olmayacağı öğrenilirken bu sezonu tamamlayıp tamamlamayacağı ise Samsunspor ve Ankaragücü maçlarındaki sonuçlara bağlı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        7/24 izleniyorlar! "Burada çok ilginç manzaralar görebilirler"
        7/24 izleniyorlar! "Burada çok ilginç manzaralar görebilirler"
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Habertürk Anasayfa