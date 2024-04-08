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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 16. dakikada Colley ile öne geçse de 90+5'te eski oyuncusu Emirhan İlkhan'ın golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu.

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'deki son 4 maçında da kazanamadı. Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor'a kaybeden Beşiktaş, son olarak Başakşehir ile de berabere kaldı. Kartal, 3.'lük yarışında Trabzonspor'un 5 puan gerisine düşerken teknik direktör Fernando Santos da eleştirilerin ilk sırasında yer aldı. REKLAM

HÜCUMDA DA ETKİSİZ SAVUNMADA DA... Bu sezon Beşiktaş'ın 5. hocası olan Fernando Santos, büyük umutlarla göreve gelse de kazandığı maçlarda bile oynattığı futbol eleştirilerin ilk sırasında yer aldı. Hücumda yokları oynayan siyah-beyazlılar, Santos'un ligde görev aldığı 12 maçta 11 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Beşiktaş, Santos yönetiminde 6 maçta gol yemezken 6 maçta ise gol atamadı.

12 HAFTADA 11. OLABİLDİ Fernando Santos'un göreve geldiğinden sonraki puan durumunda ise tablo daha çarpıcı. Beşiktaş, tecrübeli hoca yönetimindeki 12 haftalık puan durumunda 15 puan toplayarak 11. sırada yer aldı. Beşiktaş, Santos'la ligde sadece 4 kez kazanırken 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. REKLAM

İŞTE O TABLO:

KADERİ PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI Geleceği tartışmaya açılan Santos'un önümüzdeki sezon siyah-beyazlılarda olmayacağı öğrenilirken bu sezonu tamamlayıp tamamlamayacağı ise Samsunspor ve Ankaragücü maçlarındaki sonuçlara bağlı.