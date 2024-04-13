Muğla’da 6 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası ortaya çıktı
Milas'ta 10 Nisan günü akşam saatlerinde 23 Nisan Bulvarı üzerinde iki taraf arasında iddiaya göre, kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.Taraflar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Kavgada, silah, bıçak ve sopalar da kullanıldı. Silahlı bir şahsın yerde yuvarlanan bir kişiye defalarca ateş etmesi de görüntülere yansıdı. Dehşete düşüren olayda 6 kişi yaralanırken toplamda 6 kişi de tutuklandı. Olayın başladığı anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. İlçede yaşanan olayların ardından Milas İlçe Emniyet Müdürü değişti. Görevden alınan Fevzi Söztutar'ın yerine İsmail Toygun getirildi. Milas Emniyet Müdürlüğü'ne İsmail Toygun atandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçak ve tabancaların kullanıldığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KAVGADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay, 10 Nisan günü saat 19.00 sıralarında 23 Nisan Bulvarı'nda meydanında meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. ile Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y., kavga etmeye başladı. Kavga sırasında taraflar, birbirlerine bıçakla saldırıp, tabancayla ateş açtı.
TABANCAYLA YARALANAN BİR KİŞİNİN DURUMU KRİTİK
Olayda Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. bıçakla, Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y. ise tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karın boşluğundan tabancayla yaralanan Ersin Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kavga ile ilgili yürütülen soruşturmada aralarında tedavileri tamamlanan yaralıların da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklandı.
KAVGANIN BAŞLANGICINA AİT KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, kavganın başlangıç anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde yol kenarında bekleyen 2 kişinin yanına motosikletle gelen 2 kişi arasında tartışma çıktığı, ardından yanlarına gelen 5 kişinin de dahil olmasıyla tartışmanın kavgaya dönüşerek büyüdüğü görülüyor.
MİLAS EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİFOTO: İHA
İHA'nın haberine göre önceki gün yaşanan olayların ardından İlçe Emniyet Müdürü değişti. Görevden alınan Fevzi Söztutar'ın yerine İsmail Toygun getirildi.