Muğla'nın Milas ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçak ve tabancaların kullanıldığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Nisan günü saat 19.00 sıralarında 23 Nisan Bulvarı'nda meydanında meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. ile Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y., kavga etmeye başladı. Kavga sırasında taraflar, birbirlerine bıçakla saldırıp, tabancayla ateş açtı.

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TABANCAYLA YARALANAN BİR KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Olayda Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. bıçakla, Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y. ise tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karın boşluğundan tabancayla yaralanan Ersin Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kavga ile ilgili yürütülen soruşturmada aralarında tedavileri tamamlanan yaralıların da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklandı.