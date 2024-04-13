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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın performansını kaleme aldı: "Kaybetmeye mahkum" - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın performansını kaleme aldı: "Kaybetmeye mahkum"

        Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş 1-0 öne geçtiği müsabakada 1 puan ile yetindi. Habertürk Muhabiri Oğuzhan Genç, ligdeki galibiyet hasreti beş maça çıkan Beşiktaş'ın performansını ve Fernando Santos'un geleceğini kaleme aldı: "Kaybetmeye mahkum"

        Giriş: 13.04.2024 - 21:14 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:14
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        "Kaybetmeye mahkum"
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        Başakşehir beraberliği ile kredisini iyice tüketen Fernando Santos için Samsunspor maçı hayati öneme sahipti. Başkan Hasan Arat ve yöneticiler, Başakşehir maçının ardından tesislere gidip futbolcuları ve Fernando Santos'u sorguya çekerken beklenti sadece galibiyet değil, ayrıca gözleri kanatan kötü oyunun da bir an önce değişmesiydi.

        TEK DOĞRU TERCİH SEMİH

        Ancak Santos yine ilginç tercihlerle sahadaydı. Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Musrati bir kez daha yedekte beklerken derme çatma kurulan orta sahaya Demir Ege bile düşünülmemişti. Tek doğru tercihi Semih'i haftalar sonra sol kanat yerine forvette oynatmak olan Santos, bunun da meyvesini golle aldı. İlk yarıda Beşiktaş daha etkili gözükürken bu biraz da başkanın olaya el koymasının etkisi gibiydi.

        KURTARICILAR GÖNDERİLMEYE ÇALIŞILAN ABOUBAKAR, 6 AYDIR OYNAMAYAN CHAMBERLAIN...

        İkinci yarıda Beşiktaş, 1-0'ın uykusuna dalıp gitti. Ancak uyumaya niyetli olmayan Samsunspor, geliyorum diyen golü 68'de Emre Kılınç'la buldu. Golün ardından Santos, Musrati'yi yine düşünmezken yönetimin yolları ayırmak için formül aradığı Aboubakar ve 6 aydır maç yapmayan Chamberlain'i kurtarıcı olarak sahaya sürdü. 85'te 10 milyon Euro'luk hayalete dönüştürdüğü Muçi'yi çıkaran Santos, Cenk'i oyuna sürerken Bahtiyar'ın yerine ise Umut Meraş sahadaydı. Bu değişikliklerle hiçbir şey değişmedi tabii ki.

        SANTOS KAYBETMEYE MAHKUM BİR ANLAYIŞA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERDİ

        Santos kaybetmeye mahkum bir anlayışa sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ne takım ne de bireysel performanslarda en ufak bir ilerleme var. Hatta yanlış mevkilerde ısrarla oynatılıp geriye gidenler var.

        TARAFTARLA BAĞ KOPMUŞ DURUMDA

        Bundan sonrası için taraftarın Portekizli hocayla bağı tamamen kopmuş durumda. Son dakikalarda "Santos istifa" ve "Sergen Yalçın" tezahüratları bunun en net göstergesi. Gelecek sene için Santos'tan vazgeçen yönetimin, bu sene için de erken ayrılığı gündeme alması yakındır. Serdar Topraktepe ile bu sezon tamamlanır gibi.

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