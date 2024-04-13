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        Haberler Magazin Müzisyen Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin Haberleri

        Müzisyen Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

        Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 17:12 Güncelleme: 13.04.2024 - 17:45
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          Türk halk müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan, 82 yaşında hayata veda etti. Müzisyen, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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          1942 yılında doğan Günhan, 2020 yılında düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi. Tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başlayan Günhan'ın, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından ameliyat olmasına karar verildi.

        • 3

          Tedavi altına alınan Günhan, üç kez kanseri yendi. Dördüncü kez kansere yakalanan evli ve bir çocuk babası Şakir Önen Günhan, beş gün önce özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı.

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          Günhan, bugün öğle saatlerine doğru hayatını kaybetti. Günhan'ın cenazesi yarın (pazar) öğle namazına müteakip Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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