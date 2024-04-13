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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun

        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun

        Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi'nde 22 yaşındaki Berşan Aksak, boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak'ı 3 kurşunla öldürdü. Berşan Aksak'ın 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 13.04.2024 - 16:06
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        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
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        Edirne'de Berşan Aksak (22), boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak'ı (22), tabanca ile vurarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan katiil zanlısının 5 ayrı suç kaydı çıktı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Hatıra Ormanı'nda meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Petek Aksak ile Berşan Aksak, parkta buluştu. İkili arasında çıkan tartışmada Berşan Aksak, üzerindeki tabancayı çıkarıp, Petek Aksak'a ateş açtı.

        Sağ şakak, sol boyun ve göğsüne olmak üzere 3 kurşun isabet eden Petek Aksak, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Petek Aksak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cinayetten sonra kaçan Berşan Aksak, bir süre sonra polis tarafından olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Gözaltına alınan Berşan Aksak'ın 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Petek Aksak'ın cansız bedeni polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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